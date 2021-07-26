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心房顫動是常見的心律不整之一，常隱含危機
蔡青峰主任解釋，心臟上半部結構為「心房」，下半部為「心室」，當出現心房顫動時，心房會快速收縮，一分鐘可能收縮300到500下，不過心臟電路傳導是從心房藉由「房室結」傳達到心室，因為有房室結保護調節，心室收縮速率不至於像心房收縮那麼快，但心室收縮速率還是常飆到一分鐘一百多下，甚至超過一分鐘150下，且忽快忽慢，這種「心律不整」就是「心房顫動」，至於心室的收縮速率就是ㄧ般人所測量到的心跳，因此發現心跳速度過快，一分鐘超過100下以上，加上心跳不規則，就要懷疑可能是心房顫動造成。
發生心房顫動時病患很容易有心悸、胸悶、呼吸困難喘不過氣……外，心室雖然快速收縮，但每次收縮力量並不完整，結果就是心臟打出的血流無法有效供應全身代謝而出現心臟衰竭。因此病患會有血壓偏低、頭暈暈眩、喘、水腫等症狀。嚴重者，有些病患甚至還出現急性心臟衰竭併發肺水腫，呼吸衰竭而需要氣管插管急救，甚至有可能導致心因性休克危險。
一旦有心房顫動病史，中風威脅悄悄近身
另外值得注意的是，心房顫動發作時，心房喪失收縮功能，血液容易在心房內瘀滯而形成血栓，血栓脫落隨著血液流至全身各處，可能導致心肌梗塞、腦栓塞 (缺血性腦中風、偏癱)、肢體動脈栓塞 (嚴重者須截肢) ，病患的生活勢必大受衝擊。蔡青峰主任只要想到這樣的風險便憂心忡忡，所以他常苦口婆心勸誡病患盡快接受治療、按醫師指示用藥。
面對心房顫動危機，目前主要治療目標在於減緩心跳又快又亂的困擾、降低因心衰竭住院進而提升病患生活品質，同時降低中風風險。歐美及我國最新治療指引也指出，以陣發性心房顫動來說，若運用相對較安全的心律不整藥物幫助維持穩定正常竇氏心律，並預防心房顫動復發，病患的心悸頻率就會減少許多，生活品質也會大幅改善。如果是慢性持續性的心房顫動，用藥則以症狀治療為主。另一方面，針對所有心房顫動病患，使用抗凝血藥物預防血栓形成及中風的發生，更是當務之急。
定期監測心跳，及早發現異常
蔡青峰主任也提醒，年齡越年長，出現心房顫動的比率越高，若有心房顫動而不及早控制，很容易中風，中風後，醫療與家庭負擔都會增加。因此，希望民眾多注意且有效監測心跳速率及規律，一旦發現心律不整，就要盡快就醫找出原因、及早治療，生活品質才不會受影響。
MAT-TW-2100999-1.0-07/2021
資料來源：健康醫療網 心跳暴衝又亂跳，小心引爆腦中風危機
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