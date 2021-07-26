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眼睛酸澀飛蚊老是揮不去　中醫眼針頭皮針還你好視野

眼睛酸澀飛蚊老是揮不去　中醫眼針頭皮針還你好視野
眼睛酸澀飛蚊老是揮不去　中醫眼針頭皮針還你好視野

健康醫療網

2021-07-26 11:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】飛蚊症是指眼前有黑點飄動，這種不明飛行物，它的形狀可以是點狀(如黑點、沙子、水泡、氣泡、魚卵)、可以是線狀(如黑絲、棉絮、頭髮、蜘蛛網、魚鉤)、可以是面狀 (如圓圈、黑影、蜜蜂、蚊子)，甚至立體的(如雲朵狀、下雨般、蝗蟲成群、墨汁一團)。不管病患如何形容，我們都通稱「飛蚊症」，因為那都是代表我們看到了自己眼睛裏面的東西。人的眼球構造，如同中空的乒乓球，空心的部分則填滿了布丁狀的透明膠質，這一層布丁狀的介質就是玻璃體，正常情況下玻璃體與視網膜緊密黏合，但隨著年齡老化，或因高度近視造成眼軸拉長，使得密合狀況慢慢鬆動，造成部分布丁內碎屑脫落飄動，這些脫落的小碎片就是患者眼前的飛蚊。「飛蚊症」顧名思義，既然是症，就代表是一種症狀，並不是一種病。飛蚊症的原因可以分為三類，第一類是生理性，長期的用眼過度導致眼睛產生殘影，而且看到眼前只有數點。第二類是退化性的，有可能是高度近視、開過白內障、腦部受到強烈撞擊，玻璃體不明原因退化，造成玻璃體與視網膜分開產生的黑點，第三種是病理性的包含糖尿病、高血壓、眼中風引起的後遺症，甚至是更直接的視網膜裂孔、視網膜剝離，玻璃體炎、視網膜炎造成之病變，這必須由眼科醫師來確診才能了解原因   

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一般而言，飛蚊症不影響視力，醫師多半建議患者每半年做一次散瞳加眼底鏡檢查，持續追蹤即可；但由於飛蚊症也可能是視網膜剝離的前兆，視網膜剝離嚴重者可能導致失明，因此，糖尿病患或高度近視患者，需對飛蚊症多一些警覺，如果眼前的飛蚊有以下變化，可能是視網膜病變或剝離，一定要立即就醫：

1.眼前飛蚊黑影數量明顯變多：如從10個黑影一下子變成100個

2.眼前的黑影面積明顯變大：如飛蚊從蚊子體型一下子長大成蜻蜓

3.飛蚊黑影伴隨有閃光：閃光是如同打雷前的閃電

所以雖然大多數的飛蚊是良性的，一有症狀時還是要去就醫確認原因，以免讓視力退化。而就算是良性的也要持續追蹤，如果出現新的狀況，例如飛蚊數目增加、部分視野看不到，或視力忽然下降時，都應該在黃金治療期7天內儘快就醫。

很多民眾詢問吃葉黃素等保健品對改善飛蚊症是否有幫助？葉黃素是視網膜色素成分的前趨物質之一，學理上，補充葉黃素對於改變老年黃斑部病變或退化性的視膜網病變，有部分保護效果；但是，對於改善飛蚊症、視網膜剝離等，並沒有幫助。

中醫認為肝開竅於目，在中醫眼科名著《審視瑤函》中的記載稱為「螢星滿目」，主要是腎虛不能滋潤肝木導致「肝腎虧虛」而產生飛蚊症。這種症狀常和中醫的肝腎虧虛或氣血虧虛相關，也是一種功能退化的表現，治療重點在於補益肝腎或補益氣血，補充人體因老化逐漸缺乏的部分，或因為重大疾病、生產等造成的氣血不足，進一步減輕症狀，也有部分患者跟「濕濁」或「瘀血」相關，就必須外加可以「化濕去濁」，甚至「活血化瘀」的部分。這時也必須考慮是不是有其他眼睛疾病需同時治療，才能獲得較佳的療效。同時，亦可搭配針灸，目標在促進局部與全身的氣血循環與平衡，也是很常使用的中醫治療方式之一。如果是生理性或退化性的飛蚊症，中醫可就體質調理做眼部保健，就可以治癒或改善；如果是屬於病理性的視網膜病變或眼內發炎，恐影響視力，建議盡快治療。中醫是以中藥服用搭配眼針、頭皮針灸治療，既可針對眼睛局部性病情治標，同時也針對「臟腑失調」進行治本。中醫針灸以病部取穴配伍遠端經絡取穴治療。眼睛周圍穴道(睛明、攢竹、絲竹空、太陽穴)為主，遠取穴位如太衝、太谿、光明、三陰交為主。 

如果有飛蚊症的朋友在日常生活中應減少讓眼睛過度使用的狀況，逐漸就可以減輕飛蚊感覺，多攝取抗氧化食物，並從牛奶、蛋、魚、全穀物及豆類、深綠色蔬菜和蔬果補充營養，也可以適度攝取葉黃素、魚油等營養品。並且3個月到1年內去眼科做1次定期追蹤。 （文章授權提供／中醫師康涵菁）



資料來源：健康醫療網 眼睛酸澀飛蚊老是揮不去　中醫眼針頭皮針還你好視野

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