疫情不敢就醫？6成頭頸癌發現已晚期！怕染疫延遲治療將增9%死亡風險

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口腔癌高居第6名！好發年齡層為中壯年
頭頸癌依據原發部位不同，包含口腔癌、鼻咽癌、口咽癌、下咽癌、喉癌等，根據衛福部109國人癌症十大死因排名，口腔癌高居第六名。台大醫院副院長暨耳鼻喉科婁培人教授表示，罹患頭頸癌不僅影響外觀，將連帶影響說話、吞嚥、呼吸等重要身體機能。在療程期間副作用大，如牙齒受損、口腔黏膜損害、白血球低下、噁心嘔吐、掉髮，甚至接受淋巴切除區域的手術後遺症導致無法提取重物，生活品質改變與疫情影響之下，使病患治療服從率大幅降低。
中華民國頭頸愛關懷協會楊政杰理事長表示，頭頸癌病患近7成5為中壯年藍領，因社經地位及工作性質，多數接觸檳榔、菸、酒等致癌危險物質時間較早，導致好發年齡層低，病患大多僅為50歲，正值生產力最高的時期，使家庭頓失經濟支柱。
免疫治療來助攻 延長整體存活期
過去十年間，在許多癌症因標靶治療問世而有新進展時，頭頸癌治療始終選擇有限。陽明交通大學校務長兼副校長、台北榮民總醫院腫瘤醫學部藥物治療科楊慕華教授表示，近年免疫新藥出現後，透過免疫節控點抑制劑再度活化被腫瘤細胞限制的免疫反應，得以持續並長期對癌細胞進行免疫T細胞攻擊作用，大幅提升病患生活品質，且具長尾效應。
根據研究顯示，與傳統第一線使用化療合併標靶治療相比，無論是第一線單獨使用免疫新藥或使用化療合併免疫新藥，均可延長整體存活期，提供頭頸癌患者更多治療選擇。
楊慕華教授分享，一位53歲患者，在108年轉診來時已是口腔癌第四期，先前經歷7次大手術，嘗試多次化療、放療與標靶治療，皆對腫瘤生長沒有抑制效果，甚至侵犯頸動脈，曾一度被宣判只剩1個月的生命。經評估後搭配免疫治療，現已穩定持續治療2年。
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