COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

Yamaha YZF-R7 來了！新台幣 39.8 萬元開放預購

▲ Yamaha YZF-R7 來了！新台幣 39.8 萬元開放預購
▲ Yamaha YZF-R7 來了！新台幣 39.8 萬元開放預購

2GameSome - 有車賞

2021-07-26 18:55:00

一如先前所預告，Yamaha 將於今年第四季引進 YZF-R7 車型，今日（7/26）進一步宣布即日起於全台 YMS 重機旗艦店開始預購，建議售價為新台幣 39.8 萬元（不含牌險、配件）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
YZF-R7 承襲新世代 R 系列的家族外觀，不僅帶來強烈的視覺感受，更考量高速行駛下所需的空氣力學設計，讓騎士完整感受車輛性能。在動力方面，採用以十字曲軸概念開發、代號 CP2 的 689c.c. 直列雙缸引擎，同時為了提供駕駛者更恣意的加速感受，首度在這顆引擎上搭載滑動式離合器。

綜合上述兩項特色，YZF-R7 擁有 R 系列家族中最纖細的車身，且為了使操控體驗能更進一步，YZF-R7 採用全新設計的 41mm 倒立式前叉與多連桿式後懸吊，強化部分車架結構，使之擁有快速、靈敏的操控反應。

本次引進的 YZF-R7 包含 Racing Blue 藍深灰、Performance Black 黑，共計兩款 車色可供選擇。Racing Blue 藍深灰是以打造新世代的 R 系列視覺為目標，採用象徵 Yamaha 賽事精神的 Racing Blue 為主體，輔以消光的金屬藍設計，不僅呈現出更強的動感， 更打造極高的品牌識別。Performance Black 黑則以亮光黑為主體，創造低調卻不失格調的俐落質感。

Racing Blue 藍深灰車色。
Racing Blue 藍深灰車色。
Performance Black 黑車色。
Performance Black 黑車色。
機種名稱

YZF-R7

建議售價 (不含牌險、配件) 

398,000 元

引擎形式

689 c.c. 水冷4行程直列雙缸 DOHC 4V 

馬力

73.4 PS / 8,750 rpm 

扭力

6.8 kg-m / 6,500 rpm 

頭燈

LED

尾燈

LED

碼表

LCD

車架形式

鑽石型高剛性鋼管車架

前避震

Φ41 mm 倒立式前叉

後避震

多連桿中置式避震

前煞車

Φ298mm 雙碟 + 對向四活塞輻射式卡鉗 + ABS 

後煞車

Φ245mm 單碟 + 單向單活塞卡鉗 + ABS 

長x寬x高

2,070 x 705 x 1,160 mm 

軸距

1,395 mm 

座高

835 mm 

裝備重量

188 kg 

油箱容量

13 公升

前輪胎

120/70 ZR 17 M/C (58W) 

後輪胎

180/55 ZR 17 M/C (73W) 

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
82.61%17.39%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
16.67%83.33%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
100%0%
2021-07-26-2021-07-29
球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

繼續作答
東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

繼續作答
即時
推薦閱讀