▲ Yamaha YZF-R7 來了！新台幣 39.8 萬元開放預購

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綜合上述兩項特色，YZF-R7 擁有 R 系列家族中最纖細的車身，且為了使操控體驗能更進一步，YZF-R7 採用全新設計的 41mm 倒立式前叉與多連桿式後懸吊，強化部分車架結構，使之擁有快速、靈敏的操控反應。
本次引進的 YZF-R7 包含 Racing Blue 藍深灰、Performance Black 黑，共計兩款 車色可供選擇。Racing Blue 藍深灰是以打造新世代的 R 系列視覺為目標，採用象徵 Yamaha 賽事精神的 Racing Blue 為主體，輔以消光的金屬藍設計，不僅呈現出更強的動感， 更打造極高的品牌識別。Performance Black 黑則以亮光黑為主體，創造低調卻不失格調的俐落質感。
|機種名稱
|YZF-R7
|建議售價 (不含牌險、配件)
|398,000 元
|引擎形式
|689 c.c. 水冷4行程直列雙缸 DOHC 4V
|馬力
|73.4 PS / 8,750 rpm
|扭力
|6.8 kg-m / 6,500 rpm
|頭燈
|LED
|尾燈
|LED
|碼表
|LCD
|車架形式
|鑽石型高剛性鋼管車架
|前避震
|Φ41 mm 倒立式前叉
|後避震
|多連桿中置式避震
|前煞車
|Φ298mm 雙碟 + 對向四活塞輻射式卡鉗 + ABS
|後煞車
|Φ245mm 單碟 + 單向單活塞卡鉗 + ABS
|長x寬x高
|2,070 x 705 x 1,160 mm
|軸距
|1,395 mm
|座高
|835 mm
|裝備重量
|188 kg
|油箱容量
|13 公升
|前輪胎
|120/70 ZR 17 M/C (58W)
|後輪胎
|180/55 ZR 17 M/C (73W)