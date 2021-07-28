McLaren史上最強敞篷超跑765LT Spider問世

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全新765LT Spider充滿了McLaren Longtail車型的核心DNA，具備輕量化、源自賽道的動力配置與最優化地空氣力學設計，其中再輕量化部分，在配置電動敞篷機構後，765LT Spider僅比Coupe重了49公斤，車重僅1388kg，比720S Spider輕了約80kg，更比相近對手輕了約100kg。一體式的電動伸縮敞篷可在11秒內完成開啟或關閉，並可以在50km/h以下的車速進行啟閉動作，而設置於雙駝峰中央的電動後窗，可在不受電動頂篷開啟或關閉影響下獨立運作，即使關上頂篷仍可以開啟後窗，讓引擎與四出排氣管的聲浪直接傳進車內，讓車內乘客更為熱血沸騰。
765LT Spider採為Spider 車型使用之MonoCage II-S碳纖維單體結構，與Coupe結構共同開發，兩者共享多數結構，具備相同地車身剛性，不需要另外強化，是達到輕量化的主因之一，而車身後段結構則是以黏合方式與碳纖維單體結構相連。一體化的碳纖維敞篷車頂與結構，少了中央夾層，可讓車內維持良好頭部空間，且加長的敞篷車頂，讓A柱可略為縮短前伸，除了可創造更好的空間感，也讓出入空間加大，讓人員上下車更為輕鬆便利。
動力系統部分，765LT Spider同樣搭載4.0升雙渦輪增壓引擎，可輸出765PS最大馬力與800Nm最大扭力，加上搭配換檔速度比720S Spider快15%，造就其0-100km/h起步加速僅需2.8秒，0-200km/h（124mph）加速成績為 7.2 秒，且從靜止狀態加速到400m（1/4 英里）也只要10.0 秒，極速為330km/h。
765LT Spider全球發表後，在英國建議售價為310,500英鎊，全球限量生產765輛，其中2021年的預計產量已經全數受訂，其他地區都得視訂車狀況來分配配額了。