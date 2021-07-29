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天氣有變化，身體總是容易出狀況。無論鼻子及皮膚過敏，或四肢痠痛、關節風濕痛，資深中醫師李深浦分享傳統中醫如何看待「氣」的影響。
「氣就是你體內產生的熱量、營養的燃燒，運動產生的體能，這個都是體氣的變化。」知名中醫師李深浦表示，成人從事性事會消耗「腎氣」，而腎氣的消耗也會讓內氣慢慢地衰退。而腎氣並非永遠消耗不完，必須常常回補才能穩定氣的平衡。
李深浦醫師提到，當體氣不足時，肺功能也會較弱，首當其衝的是鼻咽，輕者打噴嚏、重者就以鼻塞、流鼻涕、呼吸困難為表現；筋骨的氣受到外在寒氣、風寒入侵，就會造成筋骨衰退、關節壓力不足，日常活動也更容易有關節磨損。當內臟的氣不足，身體就無法分清濁，進而堆積很多會引起病痛的代謝廢物。要減緩關節、筋骨的衰退，必須有生理方面的消耗節制，補「氣」也很重要，六十歲以後需要常常補筋骨之氣。
「痹病」中藥醫 補血氣、益肝腎、祛風濕
活到中壯年，氣血循環能力減弱，經絡、筋骨、肌肉痠漲疼痛、關節卡卡，一旦「風寒濕熱邪」入侵就會加劇，中醫統稱為「痹病」。除了吃止痛藥、貼藥布，其實也有純中藥成藥能治療，協助補氣血、益肝腎、祛風濕，改善痹病讓筋骨靈活。
多數民眾認為中藥療效不如西藥能快速緩解症狀，「中藥不會比西藥慢。」李醫師強調，中藥對症治療也能有很快的療效，但腎虛、關節退化較嚴重的病人，也不可能在用藥後立即緩解，因為關節與身體退化也並非一日之事，仍有一定的治療時程。
然而中藥治療重點在於「調節」，李醫師指出，曾有關節組織磨損的病人，服藥後有短暫疼痛加劇的情形，那是因為中藥正在幫助打通肌肉、組織與神經沾黏。
曾有患者分享，服藥後感覺筋骨好像真的有在動，晚上痛得厲害，天亮後就感到舒服許多，李醫師說，中藥沒有止痛在裡面，可是一定幫助受壓迫部位、沾黏得到舒緩，讓組織不再持續受損。
調理體質治痹病 天然藥材助改善
痹病的中藥治療以調理體質、改善氣血循環為主，像是以天然藥材如獨活、天麻祛風散寒濕；川芎、桂心補陽補血、行氣；杜仲、牛膝來補腰膝筋骨等。提醒民眾，成藥對個別體質效果不盡相同，若服用後有不適症狀，一定要尋求醫療協助。
資料來源：健康醫療網 總是這裡痠、那裡痛？ 中壯年「痹病」中藥治療有妙方
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