COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

爸媽堅持不睡同張床！他愣「感情超好」　眾秒懂揭2原因

▲近日網友發現自己的爸媽都睡不同床，好奇其中原因，釣出不少過來人分享經驗。（示意圖/pixabay）
▲近日網友發現自己的爸媽都睡不同床，好奇其中原因，釣出不少過來人分享經驗。（示意圖/pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-29 13:01:57｜2021-07-29 13:02:01

相信大家都熟知爸媽在家相處的任何模式，有時候也可看出一些端倪，發現爸媽感情恐怕已經生變，而這也是家中小孩害怕面臨最尷尬的問題。近日，就有網友討論「有人的爸媽也會不睡同一張床嗎？」貼文引發廣大迴響，點出其中「致命原因」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT貼文指出「不知道從哪時開始，爸媽已經不睡在同一張床了，都分開睡，但好像也不代表感情差，他們關係看起來還是很不錯，每次回家都會看到他們一起在看電視，夫妻不睡同一張床很正常嗎？ 想到以後結婚，可能也不是跟伴侶睡一起而是分開睡，覺得會有點生疏呢，各位覺得呢？」

▲原PO聽到婆家想要回聘金，立刻回「那是我爸媽的」，沒想到下場相當悲慘。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲網友表示自己的爸媽分床睡，但感情卻也沒有不好，引發討論。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
貼文一出，網友紛紛回應「作息不一樣了，我家的是這樣」、「我爸媽是因為作息不同，直接分房睡喔，但感情還是很好」、「分床睡其實睡眠品質比較好，不會被另一個人影響」、「有記憶以來爸媽都是分房睡，所以反而覺得一起睡感情很好的夫妻很強XD」、「我爸打呼很吵，都跟我媽分房睡喔」、「分房睡好啊！爸媽打呼都超大聲的」、「你沒遇過另一半打呼，每天都不能睡覺的痛苦吧！分房睡才好」、「分床睡，並不算稀有的事喔，很多人都這樣，作息跟打呼聲都有影響」。

綜合網友意見，多數過來人分享經驗，表示爸媽會分房睡感情反而更好，因為許多人都有「打呼」的習慣，且有時生活作息也與對方不同，如此一來分床睡才能保有一定的睡眠品質，並不會影響感情，更不用說會有離婚的可能，是一個有趣的現象。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
65.19%34.81%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
71.91%28.09%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
31.42%68.58%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
82.67%17.33%
2021-07-26-2021-07-29
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀