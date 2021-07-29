▲ 全新 Honda Fit 貴在哪？親身靜態體驗先接神秘面紗！

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除了因人而異的造型美感以外，在此次車體的設計上，雖然車身尺碼相較於先前稍微縮小，但透過更簡化的車體結構，強化車體剛性之際，也可以減少鈑件所佔的體積，更近一步傳遞Honda著稱的「MM」思想，機件極小化、空間極大化的概念，最佳例子，莫過於是車門設計，將車門鋼材簡化成內外兩片，簡化鈑件數量，提升剛性之餘，也減少車門的厚度，讓車內乘坐寬度更佳。
雖然全新Fit同樣採用與上世代相同的三角窗前 A 柱設計，但過去較粗壯的結構柱是在三角窗的前柱，但全新 Fit 修改後將結構柱改為三角窗的後柱，車體剛性不影響的前提上，可大幅縮減對於駕駛視野的影響。過去前擋風玻璃的視野開闊度約莫為 69 度，現在透過 A 柱的修改，增加至 90 度之譜，再搭配上平整化的前中控台造型，讓視野更為開闊。
省去擋光板設計的前儀表板，為避免影響駕駛的資訊判讀，特別導入了 TFT 彩色液晶螢幕以外，並透過平面化的圖像設計，讓資訊讀取更為清晰容易；儀表板前的方向盤，則導入 Honda e 電動車的概念，以雙輻造型搭配真皮包覆，並有多功能操控介面與換檔撥片。
於網路上引起諸多討論的中控台主機部分，Honda Taiwan 表示此為日方針對台灣市場所開發的原廠主機，絕非台灣自行加裝的套件，雖然不如日方需要加價 19 萬日幣選配的高階聯網車載影音系統等級，但導入台灣市場後所有功能都可使用，包含 Apple CarPlay 與 Android Auto 系統也同步搭載。
座椅方面，前座椅導入 G-frame 體坦舒壓座椅，有效的穩定骨架、減少乘坐壓力，搭配上椅面兩側導 R 角造型，進出更為容易，並針對前後座椅椅面加厚（前+30mm、後+24mm），給予更佳的乘坐舒適度。
空間方面，雖然車體高度相較於前世代稍微降低，但透過座椅位置的重新設計，後座前後縱深空間較上世代更佳，但卻也同步犧牲部分的後廂容積，後廂容積從上世代的 363 公升縮減為此世代的 304 公升，不過後廂開口設計中，考量人體搬運物體最順手的位置約莫在腰際處，因此特別把尾廂開口造型設計為「中廣型」，也就是在開口的中央處開口最大，更利於物品的拿取便利度與省力性考量。
動力系統部分，搭載 1.5 升 i-VETC 汽油引擎，同樣為 Earth Dream 引擎系列，但考量未來將轉換的電氣化路線，因此在引擎上蓋設計刻意去除了 Earth Dream 標誌；不過在相同的排氣量中，透過從 SOHC+i-VETC 的設計改為 DOHC+i-VETC+VTC 的科技後，扭力輸出曲線強化 1500~3000rpm 區間，給予中高速再加速時更好的動力支援，也同步反映在更佳的油耗數據與排放表現上。
全新 Fit 所搭載的 Honda SENSING 智慧安全主動防護系統中，由於照射角度更廣的前攝影鏡頭性能，過去僅能監視車前單一車道的寬度，可增加至包含行駛車道在內共三個車道，監測寬度的增加，可以讓 ACC 主動式車距調節定速巡航系統作動時，針對其他車道車輛插入時的反應更迅速；且 CMBS 碰撞緩解煞車系統也可在車輛進行左轉時，偵測對向直行車輛是否有碰撞危險。而放眼全球市場，目前也僅有台灣是生產 1.5L 引擎搭配 Honda SENSING 科技的車型組合，或許也是因為此特殊規格，讓其在車價上無法拉近與上世代的差異。
而在下盤結構部分，雖然同樣維持前麥花臣、後拖曳臂的架構，但針對懸吊結構中的接點重新設計，讓其作動更為順暢以外，特別針對後煞車卡鉗的位置從過去的後軸後方改為後軸上方，減少煞車時重心轉移的程度，讓車身的煞車動態更為沈穩易控制，也可以增加乘客乘坐舒適度。
針對過去較為人詬病的隔音表現，全新 Fit 也特別強化了擋火牆、A 柱與 B 柱底部的隔音表現，並針對後廂共鳴聲加以處理，讓整體的隔音制震能力升級；車窗部分除了擋風玻璃外，也全數導入抗 UV 玻璃，期望能給予車內乘客更佳的防護。
透過短短半小時的介紹與實際賞車，全新Fit確實展現了與過往截然不同的細膩與質感，原廠投入了大量的用心在其身上，但是否能直接反映在駕駛與乘坐表現，又或者消費者能否接受因此而水漲船高的車價？下一次的實際試駕時，相信可再提供更多的心得分享。