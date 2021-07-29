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全新 Honda Fit 貴在哪？親身靜態體驗先接神秘面紗！

▲ 全新 Honda Fit 貴在哪？親身靜態體驗先接神秘面紗！
▲ 全新 Honda Fit 貴在哪？親身靜態體驗先接神秘面紗！

2GameSome - 有車賞

2021-07-29 19:25:01

搶先於 6 月中旬發表接單價格後，Honda Taiwan 於今日（7/29）舉辦了首次的新世代 Fit 預賞活動，針對全新Fit的設計理念與產品特色，透過原廠人員的說明更加清楚，期望讓消費者了解到，這一次全新 Fit 的進化重點，以及價值所在。

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全新Fit除了簡約美學的導入，更期望營造與人之間的「親密感」，特別借重如柴犬般的友善表情，打造出車頭的樣貌，頭燈更以擬人化的方式，透過日行燈、方向燈、近遠燈的不同燈型設計，模擬出猶如微笑、眨眼、凝視等表情；而無水箱護罩的設計，則呼應了整體更簡單的造型設計主軸，也帶來了更佳的質感呈現。

看到全新 Fit 的車頭與頭燈設計，讓你有柴犬般的親和力感受嗎？
看到全新 Fit 的車頭與頭燈設計，讓你有柴犬般的親和力感受嗎？
除了因人而異的造型美感以外，在此次車體的設計上，雖然車身尺碼相較於先前稍微縮小，但透過更簡化的車體結構，強化車體剛性之際，也可以減少鈑件所佔的體積，更近一步傳遞Honda著稱的「MM」思想，機件極小化、空間極大化的概念，最佳例子，莫過於是車門設計，將車門鋼材簡化成內外兩片，簡化鈑件數量，提升剛性之餘，也減少車門的厚度，讓車內乘坐寬度更佳。

過去車門鈑件設計區分為窗框與車門上下兩部分，全新 Fit 更加簡化鈑件數量，可同步減少車門厚度與提升剛性。
過去車門鈑件設計區分為窗框與車門上下兩部分，全新 Fit 更加簡化鈑件數量，可同步減少車門厚度與提升剛性。
雖然全新Fit同樣採用與上世代相同的三角窗前 A 柱設計，但過去較粗壯的結構柱是在三角窗的前柱，但全新 Fit 修改後將結構柱改為三角窗的後柱，車體剛性不影響的前提上，可大幅縮減對於駕駛視野的影響。過去前擋風玻璃的視野開闊度約莫為 69 度，現在透過 A 柱的修改，增加至 90 度之譜，再搭配上平整化的前中控台造型，讓視野更為開闊。

前三角窗設計把結構柱從過去的前方改為後方，讓駕駛視野更好。
前三角窗設計把結構柱從過去的前方改為後方，讓駕駛視野更好。
平整化的前中控台造型，讓視野更為開闊。
平整化的前中控台造型，讓視野更為開闊。
省去擋光板設計的前儀表板，為避免影響駕駛的資訊判讀，特別導入了 TFT 彩色液晶螢幕以外，並透過平面化的圖像設計，讓資訊讀取更為清晰容易；儀表板前的方向盤，則導入 Honda e 電動車的概念，以雙輻造型搭配真皮包覆，並有多功能操控介面與換檔撥片。

5 吋尺碼的前儀表板導入了 TFT 彩色液晶螢幕，並透過平面化的圖像設計，讓資訊讀取更為清晰容易。
5 吋尺碼的前儀表板導入了 TFT 彩色液晶螢幕，並透過平面化的圖像設計，讓資訊讀取更為清晰容易。
導入Honda e 電動車概念設計的雙輻造型方向盤，採用真皮包覆，並有多功能操控介面。
導入Honda e 電動車概念設計的雙輻造型方向盤，採用真皮包覆，並有多功能操控介面。
方向盤右側為 ADAS 系統操控總成。
方向盤右側為 ADAS 系統操控總成。
配備換檔撥片。
配備換檔撥片。
於網路上引起諸多討論的中控台主機部分，Honda Taiwan 表示此為日方針對台灣市場所開發的原廠主機，絕非台灣自行加裝的套件，雖然不如日方需要加價 19 萬日幣選配的高階聯網車載影音系統等級，但導入台灣市場後所有功能都可使用，包含 Apple CarPlay 與 Android Auto 系統也同步搭載。

中控台主機 Honda Taiwan 表示此為日方針對台灣市場所開發的原廠主機。
中控台主機 Honda Taiwan 表示此為日方針對台灣市場所開發的原廠主機。
僅配備單區恆溫空調系統。
僅配備單區恆溫空調系統。
中控台下方的外接電源插座。
中控台下方的外接電源插座。
簡潔的中央鞍座造型。
簡潔的中央鞍座造型。
配備電子式手煞車與駐車輔助系統。
配備電子式手煞車與駐車輔助系統。
座椅方面，前座椅導入 G-frame 體坦舒壓座椅，有效的穩定骨架、減少乘坐壓力，搭配上椅面兩側導 R 角造型，進出更為容易，並針對前後座椅椅面加厚（前+30mm、後+24mm），給予更佳的乘坐舒適度。

前座椅導入 G-frame 體坦舒壓座椅，可有效穩定骨架、減少乘坐壓力。
前座椅導入 G-frame 體坦舒壓座椅，可有效穩定骨架、減少乘坐壓力。
空間方面，雖然車體高度相較於前世代稍微降低，但透過座椅位置的重新設計，後座前後縱深空間較上世代更佳，但卻也同步犧牲部分的後廂容積，後廂容積從上世代的 363 公升縮減為此世代的 304 公升，不過後廂開口設計中，考量人體搬運物體最順手的位置約莫在腰際處，因此特別把尾廂開口造型設計為「中廣型」，也就是在開口的中央處開口最大，更利於物品的拿取便利度與省力性考量。

後座縱向空間提升，但因車高的下降，讓頭部空間表現不如上世代優異。
後座縱向空間提升，但因車高的下降，讓頭部空間表現不如上世代優異。
沒有後座出風口，但地板還算平整。
沒有後座出風口，但地板還算平整。
同樣也有 Ultra Seat 多功能變化座椅。
同樣也有 Ultra Seat 多功能變化座椅。
後廂容積從上世代的 363 公升縮減為此世代的 304 公升。
後廂容積從上世代的 363 公升縮減為此世代的 304 公升。
特別把尾廂開口造型設計為「中廣型」，中央處開口最大，更利於物品的拿取便利度與省力性考量。
特別把尾廂開口造型設計為「中廣型」，中央處開口最大，更利於物品的拿取便利度與省力性考量。
動力系統部分，搭載 1.5 升 i-VETC 汽油引擎，同樣為 Earth Dream 引擎系列，但考量未來將轉換的電氣化路線，因此在引擎上蓋設計刻意去除了 Earth Dream 標誌；不過在相同的排氣量中，透過從 SOHC+i-VETC 的設計改為 DOHC+i-VETC+VTC 的科技後，扭力輸出曲線強化 1500~3000rpm 區間，給予中高速再加速時更好的動力支援，也同步反映在更佳的油耗數據與排放表現上。

引擎上少了 Earth Dream 銘牌，但無損其地球夢的引擎血統。
引擎上少了 Earth Dream 銘牌，但無損其地球夢的引擎血統。
全新 Fit 所搭載的 Honda SENSING 智慧安全主動防護系統中，由於照射角度更廣的前攝影鏡頭性能，過去僅能監視車前單一車道的寬度，可增加至包含行駛車道在內共三個車道，監測寬度的增加，可以讓 ACC 主動式車距調節定速巡航系統作動時，針對其他車道車輛插入時的反應更迅速；且 CMBS 碰撞緩解煞車系統也可在車輛進行左轉時，偵測對向直行車輛是否有碰撞危險。而放眼全球市場，目前也僅有台灣是生產 1.5L 引擎搭配 Honda SENSING 科技的車型組合，或許也是因為此特殊規格，讓其在車價上無法拉近與上世代的差異。

而在下盤結構部分，雖然同樣維持前麥花臣、後拖曳臂的架構，但針對懸吊結構中的接點重新設計，讓其作動更為順暢以外，特別針對後煞車卡鉗的位置從過去的後軸後方改為後軸上方，減少煞車時重心轉移的程度，讓車身的煞車動態更為沈穩易控制，也可以增加乘客乘坐舒適度。

後煞車卡鉗的位置從過去的後軸後方改為後軸上方，減少煞車時重心轉移的程度，讓車身的煞車動態更為沈穩易控制。
後煞車卡鉗的位置從過去的後軸後方改為後軸上方，減少煞車時重心轉移的程度，讓車身的煞車動態更為沈穩易控制。
針對過去較為人詬病的隔音表現，全新 Fit 也特別強化了擋火牆、A 柱與 B 柱底部的隔音表現，並針對後廂共鳴聲加以處理，讓整體的隔音制震能力升級；車窗部分除了擋風玻璃外，也全數導入抗 UV 玻璃，期望能給予車內乘客更佳的防護。

全新 Fit 車高較上世代降低，但因爲改為固定式的鯊魚鰭天線，因此在車身高度計算會包含天線，讓車高數據看起來比上世代更高。
全新 Fit 車高較上世代降低，但因爲改為固定式的鯊魚鰭天線，因此在車身高度計算會包含天線，讓車高數據看起來比上世代更高。
中控台左右兩側額外增加了兩個置背架。
中控台左右兩側額外增加了兩個置背架。
透過短短半小時的介紹與實際賞車，全新Fit確實展現了與過往截然不同的細膩與質感，原廠投入了大量的用心在其身上，但是否能直接反映在駕駛與乘坐表現，又或者消費者能否接受因此而水漲船高的車價？下一次的實際試駕時，相信可再提供更多的心得分享。

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