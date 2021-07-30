▲ Toyota Prius α 將停產！60萬零利率優惠催買氣

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Prius α 採用 5+2 的座椅設定，讓車內擁有彈性收納的空間規劃。在二、三排座椅完全收納後，置物空間十分平整，最大置物容積可達 1,035 公升*2，無論兩大一小的小家庭或是三代同堂的大家庭都非常方便利用。此外，車頂採用全景式天窗的設計，後座乘客抬頭即是寬廣的天空，不僅大幅提升車室質感，也帶來更寬闊的空間感及更舒適的乘坐體驗。同時，為了釋放更多的車廂空間，電池配置於中央扶手下方，車廂內不會因電池而影響到乘坐空間的舒適性。
20.0 km/L 油耗展現優勢*3
Toyota Prius α 搭載 1.8L 油電複合動力（HYBRID）系統並搭配 E-CVT 電子控制無段變速系統，除提供消費者最舒適及安靜的駕馭體驗，更以平均油耗 20.0km/L 獲得經濟部能源局一級能源效率認證，並自 2019 年起年年入選行政院環保署環保車名單，再再展現 Toyota 世界領先的環保動力科技水準。同時，Toyota 總代理和泰汽車亦針對 HYBRID 電池提供 8 年或 16 萬公里（以先到者為準）延長保固*4，讓消費者在用車時更加安心。
主被動安全配備齊全
日本進口 Prius α 搭載Toyota Safety Sense（TSS）主動式安全防護系統包含「ACC 主動式車距維持定速系統」、「PCS 預警式防護系統」、「LDA 車道偏移警示系統」、「AHB 智慧型遠光燈自動切換系統」等主動式防護科技及 7 具 SRS 氣囊*5，讓安全防護更加嚴密。同時，為了讓消費者有更便利的行車體驗，亦配備倒車影像輔助系統及停車輔助雷達，讓駕駛可在行駛過程中，完整掌握車外的狀況。
高額 0 利率專案實施中
Prius α自即日起推出 60 萬 30 期高額 0 利率專案，敬邀消費者把握時機入主。為讓消費者安心賞車，Toyota 推出0 接觸服務，至 Toyota 官方網站（https://www.toyota.com.tw）填寫購車諮詢表單，24 小時內會由銷售顧問主動與消費者聯繫，進行電話或線上商談，車款相關資訊亦可上 Toyota 官方網站查詢。
*1「60萬30期高額0利率專案」：零利率購車優惠方案之分期付款與現金付款之建議零售價相同，但實際交易價格、貸款總額與期數由買賣雙方各自依交易條件內容協商議定之。本專案最高貸款總額為60萬元，經銷商及指定貸款企業保有審核之權利，且不得與其他貸款優惠專案併用。詳細活動辦法與限制請參閱TOYOTA官網購車優惠專區。
*2此為原廠提供參考數值，實際數值依量測方式不同可能有所差異。
*3油耗公告資料係依據歐盟1999/100/EC指令及後續修正指令之標準測試程序測得。本標示之測試值係在實驗室內，依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、電池充電狀態、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際值可能與測試值有所差異。詳情請參閱經濟部能源局網站。
*4Toyota 新車保證為 4 年或 12 萬公里（以先到者為準），針對 HYBRID 油電複合動力系統（包括HYBRID 電池、轉換器含變壓器、電池控制模組、馬達控制模組、HYBRID 控制模組），則提供 5 年或 12 萬公里保證（以先到者為準）；2019 年式起，HYBRID電池之保證為 8 年或 16 萬公里（以先到者為準），保固詳細內容和條件請見 Toyota 官網及服務手冊，Toyota 保留保固內容變更及最後解釋之權利。
*5各項安全配備之作動均有其限制條件，相關限制請洽全台經銷商，以了解車主手冊內相關說明。