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瞄準女騎士！PGO Spring 125 78,000元 上市

▲ 瞄準女騎士！PGO Spring 125 78,000元 上市
▲ 瞄準女騎士！PGO Spring 125 78,000元 上市

2GameSome - 有車賞

2021-07-30 16:55:01

一如先前預期，PGO 摩特動力機車推出全新車型 Spring 125 ，繼先前的 J-bubu 車型後，再次瞄準女性購車族群，以簡約經典的外型，搭載解鎖防盜新科技 NFC Keyless，加上全新開發智能 APP，期望透過智慧、科技、浪漫於一身的特色，增加女性購車選擇。Spring 125 CBS 版本建議售價 78,000 元； Spring 125 ABS 版本建議售價 88,000 元 主打簡約設計風格 Spring 以簡約經典為主軸，且有別於 PGO 過往暢銷車款的圓潤車身外型，運用自然紋理、優美曲線的車體風格呈現。全車採用 LED 燈具，高辨識度的經典頭燈、迴力鏢造型全時定位燈及導光條尾燈，此外，擋風版上的小盾牌與車身線條相互呼應，更成為視覺新亮點。

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主打簡約設計風格Spring 以簡約經典為主軸，且有別於 PGO 過往暢銷車款的圓潤車身外型，運用自然紋理、優美曲線的車體風格呈現。全車採用 LED 燈具，高辨識度的經典頭燈、迴力鏢造型全時定位燈及導光條尾燈，此外，擋風版上的小盾牌與車身線條相互呼應，更成為視覺新亮點。

提供四種車色選擇，此為古靈綠。
提供四種車色選擇，此為古靈綠。
耶路黃。
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格雷灰。
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普魯藍。
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強悍動力列標配

PGO Spring 搭載 Robust Cooling Technology 油冷高效能動力技術，不僅大幅提升引擎降溫效率，長時間更確保高速運轉耐久，並創造出同級車最高極速。此外，NASA 高科技鋁合金科技活塞，配置世界大廠 BOSCH 噴射引擎科技，讓行駛中的油氣混合更均勻，燃燒更加完全，在動力表現上，以 10.88ps 最大馬力大幅領先同級車 30% 以上，在 5,000 轉時即可發揮超過 90% 的最大扭力。除此之外，HTR 高滾流比進氣道設計、滾子式進排氣搖臂、內凹式進排氣凸輪以及高剛性一體式汽缸頭的搭配，讓 4V 引擎高轉速、高馬力、高性能、長壽命的特性展露無遺。

解鎖智慧新技能 Level up

PGO Spring 結合 Keyless 無鑰匙系統，搭配  NFC 智慧鑰匙卡片使用，高達 281 兆組防盜編碼，不僅收納便易，還能確保極高防盜性，輕靠指定位置「逼」一聲，即可啟動多功能旋鈕。此外，PGO 同級車首創全新智能 APP 功能，不但整合了車況診斷、保養維修履歷外，更結合儀表防盜功能、夜間 LED 氣氛燈控制，跟隨天氣、跟隨心情，到哪都能輕鬆變換新色彩。 

美好小心機 便利加分

PGO Spring 車身設計上擁 740mm 低坐高、305mm 寬敞置腳空間、防滑適意後扶手搭配寬體沙發座墊；安全性上給予極高制動力，前後雙碟，可選配 CBS 或 ABS 煞車系統；貼心配備上，為應變載重量與路況，搭配了五段可調雙槍後雙避震器，可依需求進行調整，而前置 QC 3.0 USB 充電座、22L 容量車廂、一鍵即開坐墊裝置等配備同步奉上。

即刻入主，享摩登極致獻禮

【建議售價】

Spring 125 CBS 版 $78,000

Spring 125 ABS 版 $88,000

即日起至  2021/08/31  止

至  PGO 直營/經銷門市訂購 Spring 125 可享價值超過 6,000 摩登極致獻禮

  1. 20 吋精品行李箱，市價 $3,690(數量有限贈完為止)
  2. 丟車賠車保障，市價 $2,500
  3. 華南聯名卡享 24 期分期 0 利率
此外， PGO 摩特動力機車，同時針對疫情，推出防疫輕鬆購車「6 + 18 期」前半年免付款分期方案

“今年買車明年付款”，讓消費者有更多元的購車選擇！

詳情官網 https://pgo.com.tw/index/ 或洽 PGO 直營/經銷門市。

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您認為高嘉瑜協助禾馨診所向北市府索討疫苗，這是施壓還是轉達陳情？

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