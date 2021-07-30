▲ 瞄準女騎士！PGO Spring 125 78,000元 上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
主打簡約設計風格Spring 以簡約經典為主軸，且有別於 PGO 過往暢銷車款的圓潤車身外型，運用自然紋理、優美曲線的車體風格呈現。全車採用 LED 燈具，高辨識度的經典頭燈、迴力鏢造型全時定位燈及導光條尾燈，此外，擋風版上的小盾牌與車身線條相互呼應，更成為視覺新亮點。
強悍動力列標配
PGO Spring 搭載 Robust Cooling Technology 油冷高效能動力技術，不僅大幅提升引擎降溫效率，長時間更確保高速運轉耐久，並創造出同級車最高極速。此外，NASA 高科技鋁合金科技活塞，配置世界大廠 BOSCH 噴射引擎科技，讓行駛中的油氣混合更均勻，燃燒更加完全，在動力表現上，以 10.88ps 最大馬力大幅領先同級車 30% 以上，在 5,000 轉時即可發揮超過 90% 的最大扭力。除此之外，HTR 高滾流比進氣道設計、滾子式進排氣搖臂、內凹式進排氣凸輪以及高剛性一體式汽缸頭的搭配，讓 4V 引擎高轉速、高馬力、高性能、長壽命的特性展露無遺。
解鎖智慧新技能 Level up
PGO Spring 結合 Keyless 無鑰匙系統，搭配 NFC 智慧鑰匙卡片使用，高達 281 兆組防盜編碼，不僅收納便易，還能確保極高防盜性，輕靠指定位置「逼」一聲，即可啟動多功能旋鈕。此外，PGO 同級車首創全新智能 APP 功能，不但整合了車況診斷、保養維修履歷外，更結合儀表防盜功能、夜間 LED 氣氛燈控制，跟隨天氣、跟隨心情，到哪都能輕鬆變換新色彩。
美好小心機 便利加分
PGO Spring 車身設計上擁 740mm 低坐高、305mm 寬敞置腳空間、防滑適意後扶手搭配寬體沙發座墊；安全性上給予極高制動力，前後雙碟，可選配 CBS 或 ABS 煞車系統；貼心配備上，為應變載重量與路況，搭配了五段可調雙槍後雙避震器，可依需求進行調整，而前置 QC 3.0 USB 充電座、22L 容量車廂、一鍵即開坐墊裝置等配備同步奉上。
即刻入主，享摩登極致獻禮
【建議售價】
Spring 125 CBS 版 $78,000
Spring 125 ABS 版 $88,000
即日起至 2021/08/31 止
至 PGO 直營/經銷門市訂購 Spring 125 可享價值超過 6,000 摩登極致獻禮
- 20 吋精品行李箱，市價 $3,690(數量有限贈完為止)
- 丟車賠車保障，市價 $2,500
- 華南聯名卡享 24 期分期 0 利率
“今年買車明年付款”，讓消費者有更多元的購車選擇！
詳情官網 https://pgo.com.tw/index/ 或洽 PGO 直營/經銷門市。