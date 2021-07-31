▲ Volvo S90 拉長車身進化上市！三車型選擇售價 239 萬元起

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首見於全新 S90 的「後座尊榮智控系統」能一指操作副駕座椅位置、後座雙車窗、天窗及後擋遮陽簾啟閉，結合獨立車門鎖、冷熱通風座椅、四區恆溫空調與多項舒適配備，搭配 40 餘盞劇院式車室照明，以溫暖燈光打造奢華享受。全新 S90 將眾多車載系統與功能整合於中控 9 吋觸控螢幕，原廠 2021 年式升級之手機無線充電板（T8 Inscription車型除外）、AAC 高效複合清淨科技等升級配備，手握 Orrefors 水晶排檔頭（Inscription車型）、在全車雙層膠合玻璃的寧靜車室享受 Bowers & Wilkings 音響系統天籟（T8 Inscription 車型限定），以頂級的配備呼應品牌旗艦車格。
全新 S90 共有兩款動力設定，因應品牌電動化策略，分別以 48V MHEV 高效輕油電與 PHEV 雙能電動為主。搭載 48V 的 B4 高效輕油電換上新世代 Drive-E 引擎技術，能輸出 197 匹最大馬力與 30.6kgm 的最大扭力，48V 鋰電池組除可提供額外 14 匹馬力優化油門反應外，也為 Start/Stop 怠速熄火裝置帶來更平順的作動。而T8 PHEV 雙能電動透過 2.0 升雙增壓引擎與電動馬達結合，輸出 390 匹最大馬力與 65.3 kgm 最大扭力，純電行駛距離 53 公里，純電行駛極速可達 125km/h 水準，結合高速用油、低速用電的行車方式，展現優異的 45.1 km/L 的油耗表現。
全新 Volvo S90 建議售價
B4 Momentum：239 萬元
B4 Inscription：270萬元
T8 Inscription：305 萬元