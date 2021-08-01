監院電子報搭東奧熱　介紹NGO暗訪兒童運動員

（中央社記者陳俊華台北1日電）監察院最新一期電子報今天出刊，適逢東京奧運熱潮，監察院秘書長朱富美說，在國際人權趨勢專欄，擷取國際NGO「人權觀察」的亞洲鄰國觀察，介紹較少被談到的運動員培養人權問題。





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監察院電子報第11期今天出刊，關注國際人權趨勢。國際非政府組織「人權觀察（Human Rights Watch）」在今年1月發表「2021世界人權報告」，檢視全球人權實踐及趨勢，電子報中也摘要亞洲鄰國的人權觀察。





報告指出，在疫情期間，新加坡因脆弱的移工人權及環境，導致移工染疫人數占比9成；南韓則面臨防疫隱私權爭議、數位足跡追蹤及人肉搜索困境；日本因公民入境禁令，受到社會廣泛的抨擊，遭質疑侵害家庭團聚及共同生活權，顯見疫情對亞洲鄰國人權所造成的衝擊甚鉅。





另外，「人權觀察」曾在2020年3月至6月間，暗訪東京奧運、身障奧會內部，共計800多名兒童運動員，其中有50多人願意接受面談採訪，其餘孩子則因恐懼，只敢回答線上問卷。





報告表示，在這項調查中，大多數的兒童運動員都直言對體育是感到恐懼、痛苦和不安的，這樣的情緒主要來自於教練。兒童們表示，在訓練過程中經常遭到教練毆打、辱罵等暴力行為，甚至也有兒童被性侵、性虐待。





另外，「人權觀察」指出，南韓對女性的歧視十分普遍，據「經濟學人」2020年統計，南韓女性平均年薪比男性收入少35%，且女性只有1/7的機率擔任管理職。2020年南韓國開始「#MeToo」運動風潮，逐漸將女性受不平等待遇及性騷擾事件攤在陽光下討論。





監察院秘書長朱富美向中央社記者表示，監察院處理的業務與人權相關，電子報推出也將滿一週年，希望能不定期多介紹國際人權趨勢、更充實版面。其中，去年疫情爆發後，「人權觀察」點出各國的人權議題，因此擷取部分內容，盼作為國內借鏡。





朱富美說，例如日本最近正在舉辦奧運，也衍伸出兒少選手的人權問題，引發各界討論，日本政府因此做很多改進，體壇、網路上則拍很多教育兒少的宣導影片。當大家看到運動員為國家爭取榮譽時，選手在培養階段的人權問題卻較少被談到，值得省思與改進。（編輯：楊凱翔）1100801



