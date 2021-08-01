賀李智凱奪銀！蔡英文：來自「台灣的男孩」我們同感驕傲

這些年，我們都看著「菜市場凱」與教練林育信立下約定，要參加奧運比賽，今天站上頒獎台，這是來自台灣的男孩，我們都同感驕傲！

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當年的小男孩，一直練、一直練，終於成為奧運銀牌得主了，恭喜智凱。

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賴清德直言，湯瑪士迴旋因為難度過高，通常只能在地板動作上看到，但是智凱透過不斷的苦練，將湯瑪士迴旋變成自己的特色，在今天的比賽中，智凱用苦練已久，難度6.7的高難度動作，征服裁判的心，以15.400的分數，超越資格賽時的15.266分，拿下銀牌，「謝謝智凱，你在這45秒所爆發的璀璨光芒，不只征服了奧運，更閃耀在我們的心中！」





蘇貞昌感謝李智凱與阿信林育信教練與全體隊職員，他也表示，你們都是最棒的，李智凱從上週的全能賽後迅速調整心情，今天狀況大好、完美落地，成功奪下台灣今天第二面獎牌，這也是我國體操代表隊史上第一面奧運獎牌。





蘇貞昌也說，接下來就是小戴的金牌戰，請大家就集氣位置坐好，讓我們繼續為台灣選手加油！



