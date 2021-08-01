賀李智凱奪銀！蔡英文：來自「台灣的男孩」我們同感驕傲

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蔡英文表示，這些年，我們都看著「菜市場凱」，從小學時就和林育信教練立下參加奧運比賽的約定，十多年來，經歷過成長，經歷過受傷的低潮，經歷過2016年里約奧運的淚水，也經歷過世大運、亞運、世界盃到世錦賽綻放出的光彩，現在，智凱站上了奧運的頒獎台，這是來自台灣的男孩，我們都同感驕傲！
賴清德說，智凱從6歲就開始學習體操，到今天已經19年，經過19年的苦練，為的就是今天站上奧運會的舞台﹔當年小小的、稚氣的男孩，說著天真的願望「我們要一直練到去參加奧運會！」如今願望不只實現，那個男孩更將成為台灣人的驕傲！
賴清德直言，湯瑪士迴旋因為難度過高，通常只能在地板動作上看到，但是智凱透過不斷的苦練，將湯瑪士迴旋變成自己的特色，在今天的比賽中，智凱用苦練已久，難度6.7的高難度動作，征服裁判的心，以15.400的分數，超越資格賽時的15.266分，拿下銀牌，「謝謝智凱，你在這45秒所爆發的璀璨光芒，不只征服了奧運，更閃耀在我們的心中！」
蘇貞昌感謝李智凱與阿信林育信教練與全體隊職員，他也表示，你們都是最棒的，李智凱從上週的全能賽後迅速調整心情，今天狀況大好、完美落地，成功奪下台灣今天第二面獎牌，這也是我國體操代表隊史上第一面奧運獎牌。
蘇貞昌也說，接下來就是小戴的金牌戰，請大家就集氣位置坐好，讓我們繼續為台灣選手加油！