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買整顆高麗菜怎保存？她放冰箱「多1步」：第10天仍新鮮

▲女網友在臉書分享，買了高麗菜回家之後的保鮮妙招，只要在冰入冷藏前「多1步驟」，高麗菜放到第10天依舊新鮮。（示意圖／取自pixabay）
▲女網友在臉書分享，買了高麗菜回家之後的保鮮妙招，只要在冰入冷藏前「多1步驟」，高麗菜放到第10天依舊新鮮。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-03 10:57:02

「高麗菜」除了拌蒜清炒外，也可拿來煮湯或加入火鍋，是許多人家中料理常見的蔬菜之一；不過，有時候買了一整顆高麗菜回家，吃不完又該如何保鮮，也令不少民眾傷透腦筋。對此，近日一名女網友在臉書分享，買了高麗菜回家之後的保鮮妙招，只要在冰入冷藏前「多1步驟」，高麗菜放到第10天依舊新鮮。

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原PO在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》分享，疫情期間無論是在賣場大量購買或訂購蔬菜箱，到貨後第一件事，就是把它們通通擦乾後放入夾鏈袋，再放入冷藏，直呼「保鮮效果超好，每餐就可以做出不同變化的料理」。

▲女網友在臉書分享，買了高麗菜回家之後的保鮮妙招，只要在冰入冷藏前「多1步驟」，高麗菜放到第10天依舊新鮮。（圖／翻攝自《Costco好市多商品經驗老實說》）
▲女網友在臉書分享，買了高麗菜回家之後的保鮮妙招，只要在冰入冷藏前「多1步驟」，高麗菜放到第10天依舊新鮮。（圖／翻攝自《Costco好市多商品經驗老實說》）
畫面中可見，原PO拉開家中冰箱，裡面塞滿一包包夾鏈袋裝好的食材，擺放得相當整齊，每次使用只需拿一包出來，相當便利，笑稱「我們家冰箱都包成這樣了」。她也提到「近日菜價波動，感謝這半顆梨山高麗菜，第10天了還是非常新鮮，切絲泡冰水後，一半拿來煎全家人的大阪燒，另一半來配日式炸豬排，邊看中華隊出賽東京奧運，邊享受美食，刺激又滿足」。

貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「超讚的啊！最喜歡這種無壓力的食材保存術」、「我也要這樣弄！」「有用跟沒用真的很明顯」、「好方便啊」。（編輯：賴詠璿）

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