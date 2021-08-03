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為何炒空心菜易發黑？大廚下鍋前「多1步驟」：保證翠綠

▲炒空心菜怎麼做才能確保不變黑是不少廚房達人的熱門話題，日前美食專欄《小樹的魔幻廚房》就分享一個可以讓空心菜較為保持翠綠的下廚訣竅。（示意圖／翻攝photoAC）
▲炒空心菜怎麼做才能確保不變黑是不少廚房達人的熱門話題，日前美食專欄《小樹的魔幻廚房》就分享一個可以讓空心菜較為保持翠綠的下廚訣竅。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-08-03 18:54:53｜2021-08-03 18:54:59

台灣蔬菜多樣，其中空心菜更是隨處可見的食材，含有豐富的營養價值，是許多民眾心中的炒青菜霸主，該如何在炒空心菜時「不變黑」的秘訣也成為不少廚房達人的熱門討論話題，日前美食料理專欄《小樹的魔幻廚房》就推薦了飯店大廚維持空心菜翠綠的技巧，其中下鍋前1步驟是關鍵，讓炒好的空心菜不僅翠綠還會發亮！

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想在炒空心菜時掌握好火候、不讓起鍋炒好後發現變黑，是不少廚藝社團中經常被提出來討論的話題，日前美食專欄《小樹的魔幻廚房》就分享了炒空心菜的烹飪小技巧，他指出空心菜想要不發黑，可以將空心菜事先放入淡鹽水中浸泡一下下鍋炒的時候則要大火快炒，短時間內出鍋，減少空心菜與鐵鍋的接觸，便不容易發黑保證能維持翠綠。

▲炒空心菜「起鍋前1招」是關鍵，讓炒好的空心菜不僅翠綠還會發亮。（圖／翻攝自搜狐號《愛美食的小柚柚》）
▲炒空心菜注意與鐵鍋接觸的時間是關鍵，掌握得當炒好的空心菜不僅翠綠還會發亮。（圖／翻攝自搜狐號《愛美食的小柚柚》）
此外他也提到另一項維持飯店空心菜想要脆嫩好吃的訣竅，那就是當空心菜下鍋炒一會之後，可以沿著鍋邊淋入少許的熱開水，這樣炒的空心菜便會非常清脆好吃，注意整個過程時間不能長，在2分鐘內出鍋，整體的口感就會更清脆美味，下次民眾在家不妨試試看以上這兩項技巧。

▲許多人料理空心菜都是以「清炒」的方式，對此，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》就分享了另一種料理方式，表示吃起來「健康美味又水嫩」。（示意圖／翻攝自《爆怨公社》
▲許多人料理空心菜都是以「清炒」的方式，下次不妨在料理過程中注入熱水延緩發黑速度。（示意圖／翻攝自《爆怨公社》 ）
不過空心菜炒完多快會變黑的原因，其實和空心菜是水耕或土耕有關、和炒鍋種類有關，也和烹飪用的火力有關，影響的變因很多。名廚阿基師以前也曾在料理節目中分享炒空心菜不變黑的訣竅，阿基師的方式是在炒之前，先把空心菜放入加了些許檸檬汁的清水中浸泡，就可以有效改善。（編輯：楊智傑）

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