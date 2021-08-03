為何炒空心菜易發黑？大廚下鍋前「多1步驟」：保證翠綠

台灣蔬菜多樣，其中空心菜更是隨處可見的食材，含有豐富的營養價值，是許多民眾心中的炒青菜霸主，該如何在炒空心菜時「不變黑」的秘訣也成為不少廚房達人的熱門討論話題，日前美食料理專欄《小樹的魔幻廚房》就推薦了飯店大廚維持空心菜翠綠的技巧，其中下鍋前1步驟是關鍵，讓炒好的空心菜不僅翠綠還會發亮！

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想在炒空心菜時掌握好火候、不讓起鍋炒好後發現變黑，是不少廚藝社團中經常被提出來討論的話題，日前美食專欄《小樹的魔幻廚房》就分享了炒空心菜的烹飪小技巧，他指出空心菜想要不發黑，可以

將空心菜事先放入淡鹽水中浸泡一下

，下鍋炒的時候則要大火快炒，短時間內出鍋，減少空心菜與鐵鍋的接觸，便不容易發黑保證能維持翠綠。

▲炒空心菜注意與鐵鍋接觸的時間是關鍵，掌握得當炒好的空心菜不僅翠綠還會發亮。（圖／翻攝自搜狐號《愛美食的小柚柚》）

此外他也提到另一項維持飯店空心菜想要脆嫩好吃的訣竅，那就是當空心菜下鍋炒一會之後，

可以沿著鍋邊淋入少許的熱開水

，這樣炒的空心菜便會非常清脆好吃，注意整個過程時間不能長，在2分鐘內出鍋，整體的口感就會更清脆美味，下次民眾在家不妨試試看以上這兩項技巧。

▲許多人料理空心菜都是以「清炒」的方式，下次不妨在料理過程中注入熱水延緩發黑速度。（示意圖／翻攝自《爆怨公社》 ）

不過空心菜炒完多快會變黑的原因，其實和空心菜是水耕或土耕有關、和炒鍋種類有關，也和烹飪用的火力有關，影響的變因很多。名廚阿基師以前也曾在料理節目中分享炒空心菜不變黑的訣竅，阿基師的方式是在炒之前，先把空心菜放入加了些許檸檬汁的清水中浸泡，就可以有效改善。（編輯：楊智傑）