「麟洋」公股員工身分代言受阻　政院將開會找解套

（中央社記者吳佳蓉台北4日電）「麟洋配」王齊麟想代言金牌啤酒，台酒也有意進行「金牌配金牌」合作，但因「麟洋」兩人身分屬國營事業土銀員工，受限法規代言恐受阻，為此，財政部已洽銓敘部尋求解套，行政院將召集相關單位討論。





我是廣告 請繼續往下閱讀

李洋、王齊麟在東京奧運羽球男雙勇奪金牌，優異表現及兩人互動默契，於國內掀起一陣「麟洋CP」炫風。王齊麟2日直播提到，看到金牌啤酒推出奧運運動風包裝，覺得很讚、超酷，若有機會希望希望可以代言。





台酒公司董事長丁彥哲得知後，昨天（3日）立即接受許願表示，正在評估中，等兩位選手回國將進一步接洽。不過，事後外界發現，「麟洋」隸屬土銀羽球隊，待遇比照土銀正式員工，而土銀屬國營事業，從事本職之外的代言兼差，將有所限制。





公務人員法第14條規定，公務員除法令所規定外，不得兼任他項公職或業務。其依法令兼職，也不得兼薪及兼領公費；由於國營事業員工也須遵守同條規定，使得「麟洋」無法像隸屬民營化公股行庫球員，如戴資穎一樣，可接受各方代言邀約。





財政部官員表示，按照現行法令，「麟洋」代言屬於本質外兼差，原則上禁止，即使依據相關法令合法兼職，代言費也得交給土銀；但當初給予銀行員身分，本意是為了提供選手保障，使其能無後顧之憂拚搏，因此影響代言也是不樂見的情形。





財政部已緊急向法規主管機關銓敘部諮詢，能否有適當解套方式，據了解，行政院今天下午會召集相關單位先做內部討論，研議如何才能讓國營事業選手保有接受代言權益，但又不與整體公務人員、國營事業人員規定相衝突。（編輯：潘羿菁）1100804



