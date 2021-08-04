不用200萬擁有最熱血的R，22年式Volkswagen Golf 8 R / Golf R Variant / Tiguan R 195.8萬元起開放預售

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The Golf 8 R擁有R專屬運動化前、後保桿造型、R專屬車身同色跑車側裙和R 專屬藍色煞車卡鉗，同時以水箱護罩藍色飾條、霧銀色後視鏡罩彰顯專屬身分，尾門具備黑色大型後下擾流、廠徽下R徽飾和專屬運動化四出尾管，19吋Estoril R專屬跑車輪圈展現俐落跑格氣息。在The Golf 8 R Variant外觀則再加上鋁質車頂架、全景式電動天窗與Easy Open電動尾門（感應式自動開啟），提升實用機能性。
The Golf 8 R / R Variant在車室同樣展現跑格靈魂，包含R專屬運動化真皮多功能觸控方向盤、R專屬碳纖維紋中控台、車門飾板和金屬踏板，其中方向盤左側按鍵控制區提供特殊R按鍵，便於切換駕駛模式與獨特賽車模式，內裝同時採用首次導入的R專屬Nappa Carbon/碳纖維紋真皮跑車型座椅，椅面上藍色R徽飾搭配側邊腰靠佐藍色車縫線點綴，同時駕駛座具備電動調整含記憶功能，而雙前座均有通風加熱功能，尤其通風功能對炎炎夏日能提供最佳的舒適機能。此外，在數位化駕駛導向座艙的設計之下，Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表可顯示R 專屬性能化儀表模式，內容可隨意調整所需資訊如R專屬POWER功率輸出kW和扭力值/扭力分配、G-Force、Bar增壓值和賽道單圈計時，同時另增加獨家R View，以3D模組顯示資訊且螢幕上方序列式轉速表，帶給駕駛者極具性能戰鬥化的駕駛氛圍。
其它數位化機能如全新Discover Pro 10吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3），以MIB3 Advanced Tab鏡面觸控面板，提供大螢幕清晰介面操作，並且支援無線Apple CarPlay及無線 Android Auto功能、手機無線充電裝置及多重模式選擇的30色車室氛圍燈等皆為標配，同時可選配HUD 抬頭顯示器（投影式）及Harman Kardon 頂級環繞音響系統，此音響擁有 480 瓦輸出功率、10 支揚聲器與12 聲道，以備強勁渾厚的中低音及多種音場設定，提供駕駛直覺化行車資訊和立體音域呈現。
The Golf 8 R / R Variant搭載2.0升EA888 evo4四缸渦輪增壓汽油引擎，能爆發最大馬力320ps和最大扭力42.8 kgm，搭配7速DSG 雙離合器自手排變速箱，五門掀背車型 0－100km加速僅4.7秒，極速可達250 km/h，展現超水準的性能數據。而R車款皆由Volkswagen R性能部門專責開發，並且於素有綠色地獄之稱的德國Nürburgring紐柏林賽道多次進行測試及調校，因此兼具動力性能實力與頂尖底盤設計，其搭載R性能部門專門調校的4 MOTION主動式智慧型四輪驅動系統、DCC主動式底盤控制系統、動態齒比轉向輔助系統及懸吊降低20mm的R專屬運動化懸吊，在4 MOTION主動式智慧型四輪驅動系統中的R Performance 扭力分配系統，透過位於後軸的兩組多片式電子液壓離合器進行動態調整後輪輸出，單邊扭力分配最高可達100%，提供最佳循跡性與高度過彎極限。此外，透過首度加入具備駕駛學習功能的VDM車輛動態管理系統，整合DCC主動式底盤控制系統、R Performance 扭力分配系統及XDS主動式電子防滑差速器，可即時調整三方設定讓懸吊組尼快速調整對應路況，以風吹電閃之姿帶來無限暢快的駕馭體驗。
The Golf 8 R / R Variant懸吊系統大幅升級，採用減輕3公斤的鋁合金副車架，且針對DCC主動式底盤控制系統和高性能煞車系統升級全新軟體，優化反應速率；後懸吊則具備重新設計與升級的控制臂托架及全新輪架，在前軸與後軸的懸吊彈簧回彈效率皆提升10%，有效提升彎道循跡性和支撐度，充分對應最大馬力320ps的強悍性能，完美展現征霸紐柏林賽道的頂尖實力。
台灣福斯汽車同步帶來R Performance Package提供The Golf 8 R選配，內容包含1「R Performance專屬大型擾流尾翼」可提升後軸下壓力道，行駛更為穩定；「Vmax」電子限速提高至 270 km/h；新增「Drift Mode」 飄移模式，在過彎時外側車輪分配更多動力，同時延遲ESC介入時機，可讓駕駛者享受更激情的駕馭樂趣；新增「Special Mode」 紐柏林賽道模式，紐柏林賽道實地測試，針對R Performance 扭力分配系統及VDM車輛動態管理系統特別調教，達到最佳賽道表現。擁有R Performance Package可完整解放R天生潛能，賦予車輛更多元化動態表現和及更高極限，提供駕駛者無窮盡的駕馭樂趣。
R家族另一熱銷車款The Tiguan R推出後展現優異銷售佳績，2021年式配額全數售罄，台灣福斯汽車緊急追加2022年式The Tiguan R，預售價205.8萬元，且帶來眾所期待的Akrapovič鈦合金蠍子管（限定2022年式新車選配），這是Volkswagen R和Akrapovič獨家合作開發，源自賽車科技，具備抗高溫、耐久特性，台灣福斯汽車提供15.8萬元選配價和原廠保固，其尾段採用鈦合金材質打造，除了重量較原廠規格減輕7公斤外，在高轉速和回壓聲浪更加混厚高亢和清脆響亮，且尾飾管採用雙邊四出造型附專屬銘牌，展現高層次聽覺與視覺質感，勢必成為眾人目光焦點。
2022年式The Golf 8 R / R Variant 預售價：
| 車款
| 新台幣建議售價
| The Golf 8 R
| 1,958,000元
| The Golf 8 R Variant
| 2,028,000元
| R Performance Package
| 選配價 65,000元
| 車款
| 新台幣建議售價
| The Tiguan R
| 2,058,000元
| Akrapovič鈦合金蠍子管
| 選配價 158,000元