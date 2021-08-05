Ralliart真的要回來了？！據傳Mitsubishi將推出Outlander PHEV Evolution
今年5月傳出Mitsubishi在年度會議報告中表示要重啟Ralliart，但未來車款設定可能會朝休旅與電能方向，如今日前有消息指出Mitsubishi原本預計在本屆東京車展展出Outlander PHEV Evolution，但......。
Carture 車勢文化
2021-08-05 09:55:20
還記得2021年5月關於Ralliart新聞嗎？當時傳聞Mitsubishi在年度會議報告中表示要重啟因財務而停擺11年的Ralliart，但此消息卻也讓不少車迷感到失望，因為照Mitsubishi發展策略來看，屆時Ralliart車型絕大機會是休旅車搭配電能的組合設定。
關於Ralliart日前又有新的消息，據外媒報導Mitsubishi原本計畫要在本屆東京車展展出Outlander PHEV Evolution，而該車也符合先前Ralliart傳聞會是休旅加電能的組合，不過關於Outlander PHEV Evolution目前未有任何資訊，但可以想像在外觀上勢必會較一般Outlander PHEV來得更運動化，動力輸出與底盤和越野也會進行調校升級，但這一切都還是未知數，因為本屆東京車展因肺炎疫情而停辦，至於Outlander PHEV Evolution何時現身只能靜靜等待。