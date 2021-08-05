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視訊搭配虛擬健保卡 落實真正遠距醫療

視訊搭配虛擬健保卡 落實真正遠距醫療
視訊搭配虛擬健保卡 落實真正遠距醫療

健康醫療網

2021-08-05 16:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】大台北地區疫情警戒升至第三級，亞東醫院配合健保署擴大遠距診察，投入20個科別、每周86診次，增加至6月共27個科別，每周約250診次服務，涵括全部醫療科系，服務不到十週已超過8,800人次。

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偏鄉遠距醫療  虛擬健保卡完成看診需求

健保署因應廣大的遠距看診需求，公告延長遠距醫療服務至中央流行疫情指揮中心解散日為至，在此之前亞東醫院已經利用豐富的遠距醫療服務經驗，整合虛擬健保卡到視訊平台，提供更便利的服務。

遠距醫療中，民眾最期待的就是就診後不用帶著實體健保卡來醫院過卡拿藥，2020年亞東醫院已配合健保署「虛擬健保卡」推動計畫，試辦應用於居家醫療與偏遠地區就醫流程中。

數位科技生活型態　新醫病照護模式

今年搭配遠距醫療上線並應用於視訊門診上，民眾只要透過健保快易通APP綁定健保卡，視訊門診中出示QR code授權，直接線上過卡繳費，落實免出門，真正的遠距醫療。亞東醫院推動偏鄉離島遠距醫療，針對遠距就醫流程與資訊交換安全已有相當的經驗，可以快速結合實體門診與虛擬門診，推出虛實整合的遠距診療服務。

醫師端與民眾端APP簡便的一條龍操作流程與維護個資安全的高層級資安部屬，讓遠距醫療一推出即獲得醫師與民眾熱烈迴響，不但醫療科別與診次快速增加，遠距門診輔助實體門診減少病人進出醫院的次數，縮短醫病距離，落實遠距醫療精神。



資料來源：健康醫療網 視訊搭配虛擬健保卡 落實真正遠距醫療

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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