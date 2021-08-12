走路上學去！入籍雙語學區　「誠佳品學」受自住客青睞

桃園青埔在高鐵站、機場捷運、影城、購物中心等各項建設陸續進駐完成後，城市生活機能更加完善，成為北北桃地區近年最夯的焦點。過去青埔建案大多集中在捷運站周邊，但近年房市剛性需求高，自住客在挑選地點環境時，更在意挑選學區環境，不僅生活機能佳，環境也較單純。在青埔國中設校並正式招生後，成為桃園第一所市立雙語國中，距離機捷A19僅4分鐘車程的青埔國中學區，反而成為許多自住客青睞的熱區。





我是廣告 請繼續往下閱讀

基地位於民權路四段、永順街口，距離青埔國中僅200公尺，從基地就能看到學校校園的建案「誠佳品學」，建商表示當初在選地時，就是看上這裡寧靜單純，但生活機能佳的學區居住環境。對家長來說，入籍青埔唯一的雙語明星學校，當然要先搶先贏，孩子日後就讀青埔國中，除了上下學方便，學校周邊不少的補習班、才藝班等文教機構，也都能步行抵達，省了接送的不便，的確讓許多小家庭相當心動。





在生活機能方面，相較青埔其它重劃區段，這一帶已經相對成熟，學校旁就有便利商店，A19站週邊包括全聯福利中心、星巴克咖啡、路易莎咖啡乃至於即將開幕的環球購物中心，路程範圍均在1公里上下；此外，開車至高鐵桃園站及A18站、IKEA旗艦店、華泰名品城、新光影城、Xpark等只要5分鐘，可享有購物交通的便利又不至於過度吵雜。加上距離基地400公尺即有公十公園，距離基地約650公尺左右，還有青塘園與兒十公園，周圍足夠的綠地設施與活動空間，更適合做為自住的居住環境。





▲相較青埔其它重劃區段，青埔國中學區的生活機能已經相對成熟，附近許多綠地，購物也相當方便。（圖／資料照片）

▲相較青埔其它重劃區段，青埔國中學區的生活機能已經相對成熟，附近許多綠地，購物也相當方便。（圖／資料照片）

在建案本身，也針對自住客需求來設計。樓層規劃為2幢共3棟，地上14及15層、地下3層建築，共有118戶住家、4戶店面，屬於中型規模的社區，可避免大型社區人多複雜，也不用擔心戶數太少，分攤的管理費用太高。格局坪數規劃為2至3房，26至37坪的中小坪數，而且每戶皆有雙陽台，室內格局空間方正，樑柱盡可能外移，減少虛坪浪費，不少自住客在參觀格局設計後，也認為空間能充分利用，且規劃良好的棟距，不僅讓採光更好，也能保有居住隱私。





▲室內格局空間方正，樑柱盡可能外移，減少虛坪浪費。良好的棟距，不僅讓採光更好，也能保有居住隱私。（圖／資料照片）

代銷業者也表示，學區宅的保值性高，而隨著A19一帶除了棒球場外，還將繼續發展會展中心、亞矽創新研發中心、國際觀光旅館、市立美術館等重大建設，預計2023年更會有國語、外語及程式語言共「3語教育」的青園國小，有著中央、地方及民間的投資，未來該地段發展話題性高，即將於明年完工的「誠佳品學」，的確是值得入手的高CP值自住宅。



