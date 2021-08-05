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保時捷業績長紅！2021上半年全球營業額達 165.3 億歐元

▲ 保時捷業績長紅！2021上半年全球營業額達 165.3 億歐元
▲ 保時捷業績長紅！2021上半年全球營業額達 165.3 億歐元

2GameSome - 有車賞

2021-08-05 23:25:01

保時捷 2021 年前 6 個月表現優異，上半年營業額為 165.3 億歐元，整體營運實績 27.9 億歐元，銷售報酬率達 16.9%，與去年同期相比有顯著提升，營業額成長 33%（2020年：124億歐元），營運實績則增加 127%（2020 年：12.3 億歐元）。今年強勢成長的原因之一，主要是去年同期受新冠肺炎疫情影響，銷售略為疲弱。

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即便與未受疫情影響的 2019 年相比，今年保時捷的成長表現仍屬於強勢，上半年營業額較 2019 年同期成長 23%（2019：134 億歐元），營運收益成長 26%（2019：22.1 億歐元）。保時捷全球執行董事會副主席兼財務與 IT 執行董事會成員 Lutz Meschke 說：「儘管為了未來發展，我們持續在電動化和數位化領域投入大量資源，但銷售報酬率強勢成長 16.9%。在強勁的銷售之外，嚴謹的成本管理也是關鍵，保時捷的商業管理顧問和財務服務亦趨成熟發展，可見我們的盈利計劃並未影響人力需求，反而提供保障穩定的工作機會，也未阻礙創新的步伐，反而成為推進的助力。」保時捷的 2025 盈利計劃已在內部收集了近 3,000 個構想，以期 2025 年前於成本管理方面達成 100 億歐元的目標，換言之，接下來每一年需達到 30 億歐元。

保時捷全球執行董事會主席 Oliver Blume 亦對於上半年的表現非常滿意：「此一成長證明了保時捷的經營方針是正確的。身為永續移動領域的先驅者，我們在增加投資新技術之際，亦同時維持高獲利的能力。在歐洲，超過四成的保時捷消費者選擇了純電跑車，保時捷亦預計於 2030 年達成碳中和目標。」保時捷今年前兩季也創下交車紀錄，於全球交付 153,656 部車，相較受疫情影響的去年同期成長 31%。此一成長在保時捷所有的產品和銷售地區皆明顯可見。

淨現金流達 26 億歐元

整體而言，保時捷可望於 2021 年達成 15% 銷售報酬率的既定目標。「全球疫情發展仍有許多不確定性，半導體市場供應緊縮的情形預計將在第三季顯現。因此，在獲得優異表現及肯定之餘，我們仍繼續採取務實穩健的腳步，向前邁進。」保時捷全球執行董事會副主席兼財務與 IT 執行董事會成員 Lutz Meschke 強調。

截至 6 月底，保時捷淨現金流為 26 億歐元，相較於去年成長近 130%（2020 年：11.3 億歐元。在人力需求幾乎沒有變動的狀態下，創造了如此佳績：截至 6 月 30 日，保時捷全球共有 36,267 位員工（2020 年底：36,359 位

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