▲ Logitech G McLaren G Challenge 2021 戰況台灣車手陳意凡暫居亞洲前二十強

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賽事推廣大使陳意凡酷愛跑車 第一輪賽事居亞洲區13名席次
2021 Logitech G McLaren G Challenge 擴增三大系列：方程式賽車、改裝車和跑車，分別以 iRacing 和 Assetto Corsa Competizione 遊戲進行。三大系列賽中，陳意凡選擇「跑車」和「Assetto Corsa Competizione」，並使用遊戲內規定車麥拉倫 720S GT3，在廣受車迷歡迎的比利時賽道 Spa-Francorchamps 挑戰最佳紀錄，締造 2 分 17 秒 727 的驚人成績，從數萬人中脫穎而出，坐擁亞洲區第一輪賽事排行第 13 名的席次，並且順利晉級下一輪賽事。如此優異的成績也引起專業玩家注意，陳意凡表示：「G Challenge 是具有規模性的電競賽事，身旁其實有相當多競速電競玩家被賽事所吸引，因而收到很多的技巧建議詢問，希望能有更好的成績表現。」
談到為何選擇此系列與賽道來競賽，陳意凡表示：「Assetto Corsa Competizione 由於有與賽事配合的關係，平常就有在玩，可以節省熟悉時間，更加專注在提高質量表現。麥拉倫 720S GT3 在速度性和穩定性上有蠻好的表現，是在駕馭上能發揮實力的一項蠻好的選擇。而第一輪 G Challenge 賽事中， Spa-Francorchamps 是一級方程式比利時大獎賽的固定場地，相信很多玩家都已經很熟悉，這條山區賽道的彎曲和高低起伏變化性也會帶來很大的樂趣。」
Logitech G McLaren G Challenge 技術與耐力的試煉，值得競速玩家一試！
自 7 月起至 11 月共有五輪預賽賽事，各類前三名車手將前進 2022 年 1 月 15 日在內華達州拉斯維加斯舉辦的最終總決賽。對於目前的傲人佳績，陳意凡表示：「G Challenge 一直以來都是非常知名的國際賽車大賽，儘管它是虛擬的賽車賽事，但對於很多深度玩家與真正的賽車手來說，卻意義非凡。G Challenge 除了比技術也比耐力，任何失誤都會造成很大的差異，考驗車手在細節上的處理，因此平常需要做足準備，才能持續爭取最佳的單圈紀錄與更高的累計積分，拿到排位賽名次和晉級的門票。」
世界級車手陳意凡分享飆速秘訣，鼓勵玩家前進世界，冠軍享英國大獎賽 VIP 體驗！
擁有深蘊實力的陳意凡也不吝於分享賽事技巧給台灣的各路好手：「由於 G Challenge 是模擬賽車賽，沒有時間與預算上的限制，對玩家來說，花越多的時間重複練習，就能越快熟悉。台灣其實已經有蠻多優秀的電競選手拿到很好的名次，而對於有進步空間的選手，其實只要透過練習與調整細節的掌握度，不斷嘗試、選擇更適合的方法，都能有更好的表現。像是彎道的出彎角度、直線區的把握度，以及給油和煞車的時機點，都是需要特別注意的地方，才能避免損失時間，爭取更好的秒數成績，因為職業級賽車比賽的勝負往往表現在這些細節中，都是毫秒之差。」
2021 Logitech G McLaren G Challenge 各類組冠軍的獎項相當優渥，除了免費獲得國外四日遊的大獎、受邀至McLaren 總部參訪、接受國際知名賽車手 Lando Norris 指導駕乘，還能親身觀賞歷史最悠久的一級方程式－2022 年英國大獎賽 British Grand Prix，享受 VIP 級體驗。陳意凡也鼓勵台灣區的參賽者：「相對真實賽車比賽，G Challenge 模擬賽車賽會受到的環境變化影響其實相對較少，也因為沒有圈數與時間上的限制，適合電競選手與一般大眾練習、挑戰，每個人都有爭取得名的機會，歡迎大家嘗試。｣
Logitech G923 賽車模擬方向盤，G Challenge 不可或缺致勝利器
Logitech G923 賽車模擬方向盤，專提供玩家最真實賽車體驗而設計，針對 2021 Logitech G McLaren G Challenge 三大系列擴增所帶來的更多賽道選擇與變化，新一代 G923 賽車模擬方向盤也完美融合遊戲體驗，搭載獨家的TRUEFORCE™ 系統、雙離合器啟動控制、內建 24 點選擇撥盤等專為賽車打造的功能，提供給玩家超乎想像的擬真遊玩樂趣，是挑戰 2021 G Challenge 的最佳電競配件，專業玩家必不可少的致勝利器。
2021 Logitech G McLaren G Challenge 精彩熱烈的第二輪賽程也正如火如荼地展開，台灣區 G Challenge 推廣大使陳意凡邀您一同報名參賽，釋放熱情挑戰世界，前進一級競速殿堂，決戰拉斯維加斯！
全球線上預賽已火熱開放：
https://www.logitechgchallenge.com/