▲ 三一東林科技正式代理 MATE.BIKE！全球銷售第一「越野型電動摺疊自行車」

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最新引進的車型名為 MATE X，建議售價新台幣 125,000 元（預售價 99,000 元），共導入 12 種繽紛色彩可供選擇，這是三一東林科技旗下眾多綠能產品的先發之作，也是三一東林發展綠能產品、向下游整合的第一步，未來將會與丹麥 MATE.BIKE 有更多技術合作，加速開發新一代產品，提供頂級客戶更多元化、更完整的需求。
發源自丹麥的全球頂級電動摺疊自行車品牌 MATE.BIKE 歷史並不算長，2016 年由一對兄妹、哥哥 Christian Adel Michael 以及妹妹 Julie Kronstrøm Carton 在自行車之都--哥本哈根所創立，品牌宗旨是設計出「世上最時尚、最便捷、騎起來充滿樂趣、極具設計感」的摺疊式電動自行車，兼具時尚與休閒生活品味Style，完全不受限於生活空間，無限延伸你的玩樂場所，藉以改變世人對傳統自行車的印象，並顛覆交通光景。
MATE.BIKE 訴求讓所有車主勇於挑戰世界，並真實地表達自我，面對一切挑戰，在平凡中擁抱魔法，壯大夢想，這不僅僅是一輛市場上最靈活的電動摺疊自行車，也是一場自行車革新運動。至今，MATE.BIKE 已獲得廣大歐美消費者青睞，並且是 2020 年全球單一越野型電動車種銷售第一的電動摺疊自行車！
自行車不只是通勤代步的交通工具
有別於傳統電動自行車，創新思惟的 MATE.BIKE 是藉由嶄新技術加以變革、融入高科技、時尚品味與便捷設計的結晶。MATE.BIKE 認為這是一款每趟旅程所需的完美自行車，從起點到任何地方。
MATE X 可不受任何空間場域限制，專為探索人跡罕至的地方而設計，更具備克服惡劣路況的強悍能耐，無與倫比的性能設計、功能性與時尚品味的巔峰，全都包覆在 MATE X 這個可摺疊的革命性電動自行車-越野型的框架裡。
MATE X，不遵循常規的 自行車界大力士
MATE X 跳脫常規框架而設計出極其堅固的摺疊車架，配置強勁的馬達與高容量鋰電池續航力，巨大的多功能全地形輪胎不僅吸引目光，更是克服險境的一大利器。
MATE X 配置 250W 高輸出無刷直流馬達，搭配增強型 48 伏特 BMS 智能管理鋰電池（容量 17.5Ah），電力系統可輔助將車速推升至 25km/h，完全對應台灣道路法規（根據 EN15194 認證可在全球各地合法上路），增強型智彗鋰電池在環保模式下充滿電可提供高達 120 公里輔助續航力，強大的扭矩輸出與續航力可協助車主更輕鬆快速、長距離地騎乘MATE X，並克服險峻地形。
大幅強化的車架結構極為堅固耐用，可承受越野路面重度操駕，車架剛性遠比一般自行車更高，並且僅三個簡單步驟就能完全摺疊，腳踏板亦可收摺，收合尺寸僅 103cm*59cm*78cm(L*W*H) ，非常便於存放和攜帶。MATE X 採用齒比範圍寬的 Revoshift 8 速變速系統，順暢的檔位銜接更易於騎乘；對應各種地形需求的高剛性懸吊系統搭配大尺碼全地形輪胎，充分滿足各種騎乘需求。
其他配備包括全彩智慧液晶顯示幕，可提供各種行車資訊或進行速度設置、啟動輔助行駛功能等；內置 USB 電源插孔可為其他設備充電（例如手機）；標配Tektro液壓式碟煞系統，可在彈指尖更精確、平穩、更可靠地控制速度與煞停。
MATE X 是一種全新的品味生活態度，也是大膽創新、探索極限的具體呈現，即日起由三一東林科技正式宣佈代理引進，這是發展多元化綠能產品的第一步，未來將會與丹麥 MATE 有更多技術合作，提供客戶更多元化、更完整的需求。
基本規格：
電力輔助續航里程：120km
最高輔助速度：25km/h
整車重量（含電池）：29.5kg
電池：48V/17.5Ah
煞車：TEKTRO液壓盤式煞車
變速幾檔：Shimano 8檔變速
顏色：12色
尺寸：
180cm*65cm*124cm(L*W*H)
摺疊尺寸 ：
103cm*59cm*78cm(L*W*H)
可調整高低座椅
對應騎乘者身高：150cm～190cm
最大承載重量：150 kg