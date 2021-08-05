▲ 雙車型 240 萬元起！全新 BMW 4系列Gran Coupé 正式預售

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難以錯認的大膽外型，全新 BMW 4 系列 Gran Coupé 四門跑車延續家族設計，保留雙門運動跑車線條，搭配其修長身影與車身比例。雙腎型水箱護罩與銳利、細長的 LED 頭燈，創造出更加強烈視覺張力；引擎蓋上的刻線由水箱護罩端點向外延伸至車側，流暢的車身肩線、黑色高光澤 Air Breather 車側導流氣孔造型飾條設計，搭配平整化車門把手，展現全新 BMW 4 系列 Gran Coupé 四門跑車設計特色。
風格氛圍 豪華享受
加長、加寬且增高的全新 BMW 4 系列 Gran Coupé 四門跑車透過正五人座的設計提供乘客豪華、舒適的乘坐空間，內裝部分使用全新的 Sensatec 透氣皮質內裝，結合 BMW 全數位虛擬座艙與 harman/kardon 高傳真音響系統；後行李廂部分在後座椅背未傾倒的情況下即可擁有 470 公升的收納容積，能夠放置至少兩組高爾夫球具。
完美平衡 極致駕馭
全新 BMW 4 系列 Gran Coupé 四門跑車立基於 BMW 底盤調教技術、車體出色的空氣力學設計與優異的車體剛性，引擎蓋與葉子板部分使用上鋁合金材質，引擎室內與底盤後軸更配置額外剛性強化拉桿。乘客座艙的部分，使用上熱沖壓鋼材與鋁合金材質，使車室的剛性與安全性更加提升。
全新 BMW 4 系列 Gran Coupé 四門跑車一共提供 420i M Sport 及 430i M Sport 兩款車型，皆搭載 2.0 升的 BMW TwinPower Turbo 直列四缸汽油引擎，首次將排氣歧管結合在汽缸蓋中，大幅提升排氣冷卻系統的效能，並使排放更加環保。全新 BMW 430i M Sport 擁有 245 匹最大馬力與 400 牛頓米的最大扭力，搭配 Steptronic 運動化 8 速手自排變速箱，使全新 BMW 430i M Sport 時速 0-100 km/h 加速僅需 6.2 秒即可完成；全新 BMW 420i M Sport 則可輸出 184 匹最大馬力與 300 牛頓米最大扭力，0- 100 km/h 加速僅需 7.9 秒。
搶先入主 尊榮獨享豪華配備
全新 BMW 4 系列 Gran Coupé 四門跑車提供 BMW 420i M Sport First Edition、BMW 430i M Sport First Edition 兩款首批限量車型，標準配備獨具跑格的 M Sport 風格套件，另全方位搭載 BMW 多項領先科技，包括 BMW 手機數位鑰匙、智慧 Comfort Access 免鑰匙系統、車況抬頭顯示器、360度環景輔助攝影與手機無線充電裝置；其中 BMW 430i M Sport First Edition 配有可隨時依駕駛模式調整設定的 M 款跑車化電子懸吊系統與照射距離可達 500 公尺的智慧雷射頭燈，車室更特別使用擁有 16 支揚聲器的 harman/kardon 高傳真音響系統。
全新世代 BMW 4 系列 Gran Coupé 四門跑車預售車型價格表
車型
預售參考價
First Edition 專屬升級配備
BMW 420i M Sport
240 萬
-
BMW 420i M Sport First Edition
243 萬
|- 手機無線充電裝置
BMW 430i M Sport
289 萬
-
BMW 430i M Sport First Edition
293 萬
|- 手機無線充電裝置