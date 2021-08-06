復古跑車玩出新創意，手工車廠Morgan推出高底盤越野車!

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Morgan向來以手工打造的雙門跑車聞名，復古外型搭配現代高性能引擎，在市場確實少有類似產品與其競爭，不過除此之外從未推出跑車類型以外的產品，這次卻突發奇想推出一款名為Morgan Plus Four CX-T的越野車，外觀上承襲品牌經典的復古輪廓，但為了強化征戰崎嶇地形的能力，在底盤部分換上了Plus Six更為粗壯的雙A臂結構及下控制臂襯套，並增加避震器彈簧長度使其距地高度達230mm，同時擴大了輪胎尺寸換取更多的觸地面積，還加裝有五件式底盤防護板並將排氣管改為側邊排氣以獲得更好的離去角，車頂則由防滾籠所包覆並加裝越野車用的高功率探照燈。
車艙後方硬是騰出置放兩個全尺寸備胎的空間，另外還增設兩個防水行李箱及一組鋁製工具箱，在有限的空間下則以兩組各11公升的油箱因應，儀錶台上還設有兩組軌道以作為手機或相機的固定支撐，乘客座腿部位置也有可拆卸的地圖袋與隔熱保冷袋，座椅後放則置放有緊急急救箱，雖然空間有限但該有的配備一樣不缺；動力則採用可輸出255匹馬力的BMW 2.0升四缸渦輪增壓引擎，同時還搭載有xDrive智慧四輪傳動系統，其電子後差速器獲得客製化調教後在全地形模式或更為極端的狀態下可調整為45%鎖定或100%鎖定，讓這款車不僅造型吸睛越野性能同樣不容小覷，目前已開放客戶預訂，不過依Morgan的手工打造方式推算年底前最多只能提供8部配額，售價為17萬歐元(約新台幣568萬)起。