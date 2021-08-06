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楊聰財醫師說，新冠疫情肆虐打亂原有的生活型態，居家防疫更讓人際間的物理距離變小，將原本家中有限的空間，變成工作、學習及生活全部擠在一起的地方，讓想要片刻獨處的時間變得更加困難，加上擔心疫情、工作變動及家庭收入短缺等問題，讓成為許多夫妻衝突的導火線。根據觀察，最近三個月居家防疫時期，家暴及離婚率日益激增，尋求婚姻協談的夫妻患者增加不少。
家庭衝突壓力炸鍋 恐致身心出現問題
兩性生理專家魏兆玟老師說，引爆夫妻衝突炸彈與精神壓力有關，中年男性是家中的經濟支柱，面對家庭及職場排山倒海的壓力，一旦負面情緒無法排解，難免會波及家人；而太太與先生溝通出現障礙、價值觀的差異、孩子管教不一致，都會使雙方情感疏離，加劇衝突的發生。魏兆玟老師提醒，除非真的無法相處、溝通無法解決，否則千萬不要隨口說離婚，以免變成心中永遠的痛！楊聰財醫師也補充，若這些衝突問題長期無法解決，就容易造成失眠、暴怒、失控行為、憂鬱症、自律神經失調等症狀產生，長期恐導致身心出現問題，不可不慎。
『三明治溝通法』降低衝突 增加家人間的和諧
楊聰財醫師指出，不管是夫妻間還是親子間，建議可增加家庭正向互動及陪伴時間，並告訴孩子「家是最大的避風港」，親子關係需要你我一起努力經營，並善用「肯定、提醒，鼓勵」的三明治溝通法，增加溝通的有效性。在面對困境時，可與家人共同討論解決，並給予充分的傾聽、陪伴和支持，就可以增加家庭的和諧，減少衝突的發生。
楊聰財醫師提醒，家庭生活若出現問題，應及早透過良好的溝通解決，去弭平之間的紛爭，放任逃避不但無法解決問題，長期下來容易影響身心健康，若出現睡眠障礙，應盡速尋求專業精神科醫師協助。
資料來源：健康醫療網 居家防疫引爆衝突 善用三明治溝通法增進關係
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