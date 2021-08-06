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老年人骨質疏鬆症 小心跌倒就骨折
臺北市立聯合醫院中興院區骨科主治醫師楊瑞成說明，這位老先生術後回診時，最常掛在嘴邊的話就是「醫生，我怎麼那麼倒楣，一根骨頭斷兩次！」。其實仔細回顧他兩次骨折的原因就是「跌倒」，銀髮族是骨質疏鬆的好發族群，一旦不慎跌倒，經常會在髖部、手腕、脊椎、肩膀等處發生骨折。骨質疏鬆以現代醫學治療可回復的程度有限，因此如何避免跌倒是預防銀髮族骨折的一大課題。
預防老年人骨折 醫師這樣建議
楊瑞成說，老年人常見有下肢關節退化、肌肉萎縮無力、中樞神經系統或內耳病灶等原因導致容易跌倒，楊瑞成醫師以下建議，可以幫助老年人減少跌倒以致骨折的機會：
一、在體力能負荷的範圍內，保持適度的規律運動。運動可以使下肢關節不僵硬，減少下肢肌無力，運動時若有適度的陽光曝曬，就更會有減緩骨質疏鬆的益處。適合銀髮族的運動例如：快走、游泳、騎單車等，運動前務必有足夠的熱身以避免運動傷害。
二、積極保養開始退化的關節。平常可以多做伸展操以保持關節的軟Q，出門時要習慣戴護膝以維護膝關節的穩定度，在家多做熱敷則可以緩解退化性關節炎的症狀。如果症狀已經影響到日常生活，千萬不要諱疾忌醫，藥物治療包含口服消炎藥、關節內注射類固醇或玻尿酸，復健治療也可以提供不錯的療效。
三、手杖、拐杖、助行器都是您的好朋友。在門診常常可以看見已經跌倒很多次的老人家，不管醫師怎麼勸就是不肯拿拐杖或助行器，陪伴來的家屬會小聲地說「爸爸（媽媽）不好意思拿拐杖，怕被人家笑」，聽了不禁啞然失笑，難道就只為了怕被人家笑，寧可冒著跌倒再骨折導致往後終生失能的風險。
楊瑞成提醒，每個人都會變老，也應該適度地服老。不強逼自己從事超出體力負荷範圍的運動，像愛惜自己的老愛車一樣地積極保養開始退化的關節。該拿拐杖的時候，不要為了面子而不拿。一但不小心跌倒造成髖部骨折，倘若沒能完全復原，造成終生失能，除了自己痛苦，親愛的家人也跟著受罪，何苦來哉。
資料來源：健康醫療網 醫生，我怎麼那麼倒楣，一根骨頭斷兩次！
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