COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

醫生，我怎麼那麼倒楣，一根骨頭斷兩次！

醫生，我怎麼那麼倒楣，一根骨頭斷兩次！
醫生，我怎麼那麼倒楣，一根骨頭斷兩次！

健康醫療網

2021-08-06 10:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】一位八十幾歲的老先生，出門逛街時不慎跌倒，頓時左側髖關節劇烈疼痛，路人見狀立刻呼叫救護車，協助他就醫。急診醫師馬上安排X光檢查，發現他左側股骨頸移位性骨折，後續會診骨科醫師為這位老先生作人工髖關節置換手術，經過約三個月的助行器保護後，老先生恢復到可以不靠輔具就能獨立行走的生活能力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
過沒半年這位老先生又在自家臥室跌倒了，左側大腿又腫又痛，家人急忙將他送到急診，X光檢查發現他左側股骨在人工關節周圍有移位性骨折。因為是二度骨折且是人工關節周圍骨折，再加上病患年邁，手術風險高。為求慎重，醫師先仔細地和病患及家屬解釋手術的必要性及可能發生的併發症。考慮到不開刀會讓這位老先生長期臥床，進而造成其他併發症，甚至死亡。病患及家屬經過一番天人交戰後決定一搏，因此醫師為這位老先生左側股骨骨折處手術，打上骨板螺絲固定起來。

老年人骨質疏鬆症　小心跌倒就骨折

臺北市立聯合醫院中興院區骨科主治醫師楊瑞成說明，這位老先生術後回診時，最常掛在嘴邊的話就是「醫生，我怎麼那麼倒楣，一根骨頭斷兩次！」。其實仔細回顧他兩次骨折的原因就是「跌倒」，銀髮族是骨質疏鬆的好發族群，一旦不慎跌倒，經常會在髖部、手腕、脊椎、肩膀等處發生骨折。骨質疏鬆以現代醫學治療可回復的程度有限，因此如何避免跌倒是預防銀髮族骨折的一大課題。

預防老年人骨折　醫師這樣建議

楊瑞成說，老年人常見有下肢關節退化、肌肉萎縮無力、中樞神經系統或內耳病灶等原因導致容易跌倒，楊瑞成醫師以下建議，可以幫助老年人減少跌倒以致骨折的機會：

一、在體力能負荷的範圍內，保持適度的規律運動。運動可以使下肢關節不僵硬，減少下肢肌無力，運動時若有適度的陽光曝曬，就更會有減緩骨質疏鬆的益處。適合銀髮族的運動例如：快走、游泳、騎單車等，運動前務必有足夠的熱身以避免運動傷害。

二、積極保養開始退化的關節。平常可以多做伸展操以保持關節的軟Q，出門時要習慣戴護膝以維護膝關節的穩定度，在家多做熱敷則可以緩解退化性關節炎的症狀。如果症狀已經影響到日常生活，千萬不要諱疾忌醫，藥物治療包含口服消炎藥、關節內注射類固醇或玻尿酸，復健治療也可以提供不錯的療效。

三、手杖、拐杖、助行器都是您的好朋友。在門診常常可以看見已經跌倒很多次的老人家，不管醫師怎麼勸就是不肯拿拐杖或助行器，陪伴來的家屬會小聲地說「爸爸（媽媽）不好意思拿拐杖，怕被人家笑」，聽了不禁啞然失笑，難道就只為了怕被人家笑，寧可冒著跌倒再骨折導致往後終生失能的風險。

楊瑞成提醒，每個人都會變老，也應該適度地服老。不強逼自己從事超出體力負荷範圍的運動，像愛惜自己的老愛車一樣地積極保養開始退化的關節。該拿拐杖的時候，不要為了面子而不拿。一但不小心跌倒造成髖部骨折，倘若沒能完全復原，造成終生失能，除了自己痛苦，親愛的家人也跟著受罪，何苦來哉。



資料來源：健康醫療網 醫生，我怎麼那麼倒楣，一根骨頭斷兩次！

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.71%6.29%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.18%79.82%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
63.65%36.35%
2021-07-30-2021-08-10
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
朱立倫參選國民黨主席，您支持、看好嗎？

朱立倫參選國民黨主席，您支持、看好嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀