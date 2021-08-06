中年男腹藏8公分不定時沉默炸彈！「主動脈瘤」一破致死率高？65歲以上男性建議定期檢查

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50歲的陳先生，是在進行脊椎核磁共振時，意外發現腹部有一顆約8公分的主動脈瘤，臨床上大於5公分的主動脈瘤有高度破裂的風險，因此緊急進行主動脈微創支架手術，才保住一命。
主動脈瘤非腫瘤 肚子摸到會跳動的球狀物 腹痛、背痛要注意
高雄榮民總醫院心臟血管外科劉品宏醫師說明，其實主動脈瘤並不是一般的腫瘤，而是指血管膨大形成的突起，主動脈瘤會隨年紀增長而越大，所以若是超過5.5公分，或是每年增長1公分(以上)，就建議進行手術治療。
然而，多數患者都是沒有症狀的，所以往往是在做其他疾病的相關檢查時意外發現有主動脈瘤。而少部分有症狀的病人會以腹部不適、腹痛、背痛或腰痛來表現。腹主動脈瘤一旦大到一定程度，就可能發生破裂情況，而腹主動脈瘤破裂，等同於腹腔內大量出血，如果沒有及時搶救，會有生命危險。
劉醫師也特別提醒，腹主動脈瘤破裂後，即使馬上進行手術，其死亡率往往在百分之五十以上，因此，定期檢查才是預防之道。
微創主動脈支架治療趨勢 預防主動脈瘤破裂
主動脈瘤治療方式目前分為傳統開腹手術，以及微創主動脈支架手術兩種。以往傳統手術的概念是把病變的主動脈切除換成人工血管直接修補，術後復發率低，不過因為需要開腹，所以傷口大、住院時間長。而目前使用微創手術放置支架治療是主流作法，利用導管將覆膜支架輸送至病灶來避免主動脈瘤繼續擴大，傷口小，住院時間短，然而在部分困難腹主動脈瘤手術，或患者年紀較小支架將使用較長的時間時，可能會有術後發生內漏或位移的風險。
近年來有一嶄新科技「血管內固定錨釘」，可幫助主動脈支架與血管壁更緊密的結合，可以大幅降低該風險，醫師亦提醒裝置主動脈支架的患者，術後需要長期回診追蹤。
劉品宏醫師表示，治療會視病人的身體狀況、年紀以及瘤的型態來考量，手術前會與家屬、患者討論合適的治療方式，減少手術風險與併發症的發生。
醫籲定期治療 預防主動脈瘤破裂
劉品宏醫師提醒，由於主動脈瘤大多沒有明顯症狀，根據國際學會建議，超過65歲的男性都應該定期主動進行主動脈的篩檢，現在的篩檢非常簡單，僅需在門診透過非侵入式的超音波即可有效檢查，簡單的定期檢查即可掌握您的健康。
若發現腹部出現主動脈瘤，請務必配合醫師建議，在尚未破裂的情況下處理，以免拖延病情，危及性命。父親節要到了，何不趁這時機為爸爸、為自己安排一下健康檢查，您的健康就是全家人的幸福。