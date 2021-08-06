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最初只是因為對日本漫畫《第一神拳》的著迷，讓郁婷接觸拳擊，起初抱著可以保護家人的初心，經過12年來的征伐洗禮，最終登上世界冠軍。長庚運動醫學團隊骨科醫師同時也參加本屆醫療團的周文毅醫師說，拳擊是必須讓專注力、技術、體能、戰術執行等要素，都要在短時間內達到最高檔的一項競技，疲勞的累積是非常難以想像的，因此長庚運動醫學團隊透過體外震波、針灸等方式，在選手們的疲勞回復過程中，扮演關鍵角色。
羽球球后戴資穎出征奧運之路 長期協助賽後調整
東京奧運是羽球球后戴資穎生涯第3度叩關奧運最高殿堂，前兩次最終都止步16強。經歷2016年里約奧運的失利之後，小戴積極訓練讓技術打磨得更加細膩，並且開始統治賽場，一路衝上世界第一的寶座，寫下連續衛冕172周的史上最長紀錄，豎立「戴資穎障礙」。
長庚運動醫學團隊自2014年和小戴首次相遇，並且一路陪伴至今，長庚紀念醫院復健科同時也是任本屆東奧代表團醫療長的林瀛洲醫師，長期協助小戴賽後調整，不時可於小戴臉書看到彼此間可愛互動。
空手道文姿云 運動防護師助恢復體能
我國空手道好手文姿云是亞運史上空手道二連霸第一人，亞錦賽三度封后，目前排名世界第二的姿云，也曾站上世界第一。協助姿云備戰的長庚運動防護師辜羿璇說到：「姿云對自己很嚴格，讓她從精疲力竭的狀態得到舒緩是我的工作，她享受訓練，享受生活的每一分鐘。」
資料來源：健康醫療網 台灣選手進軍東奧奪牌 長庚運醫照護團隊功不可沒
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