父親節蛋糕怎麼挑最好？營養師曝「4建議」：美味又健康

父親節就要到了，你挑好要孝順、慰勞爸爸辛勞的美味蛋糕了嗎？不過，要怎麼挑才能同時兼顧美味與健康呢，對此，美女營養師高敏敏就分享了「8款」紅燈區蛋糕和「6款」綠燈區蛋糕，並曝光「4大建議」，提供給民眾參考。
「紅燈區」
#重乳酪起司蛋糕 2700kcal (630g)
#法式千層蛋糕 2546kcal (720g)
#卡通造型蛋糕 2490.9kcal (950g)
#巧克力鮮奶油蛋糕 2466kcal (900g)
#抹茶歐蕾蛋糕 2013.6kcal (600g)
#紅茶歐蕾蛋糕 2004.5kcal (600g)
#巧克力咖啡松露蛋糕 1975kcal (550g)
磅蛋糕 1800kcal (540g)
「綠燈區」
#蜂蜜蛋糕 1380kcal (400g)
#海綿蛋糕 1356kcal (400g)
#水果戚風蛋糕 1250kcal (700g)
#輕乳酪蛋糕 1176kcal (400g)
#芋泥戚風蛋糕 1008kcal (400g)
#戚風蛋糕 920kcal (400g)
因此，高敏敏也分享「4大建議」，第一「挑選蛋糕時以雞蛋、牛奶等原型食材為主」；第二「或者是少油少糖製作的蛋糕」；第三「搭配無糖茶、黑咖啡、牛奶、優酪乳、無糖豆漿等飲料一起享用減少手搖含糖飲」和第四「建議中午～下午時段吃，吃完多起身多活動，幫助代謝消化」，最後，她也貼心提醒「慶祝同時，也記得顧及爸爸身體，祝天下所有爸爸父親節快樂」。（編輯：郭佩蓉）
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