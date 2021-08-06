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父親節蛋糕怎麼挑最好？營養師曝「4建議」：美味又健康

▲父親節就要到了，你挑好蛋糕了嗎？對此，營養師高敏敏就分享了「4建議」，讓你兼顧美味和健康。（示意圖／取自pixabay）
▲父親節就要到了，你挑好蛋糕了嗎？對此，營養師高敏敏就分享了「4建議」，讓你兼顧美味和健康。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-06 13:49:10

父親節就要到了，你挑好要孝順、慰勞爸爸辛勞的美味蛋糕了嗎？不過，要怎麼挑才能同時兼顧美味與健康呢，對此，美女營養師高敏敏就分享了「8款」紅燈區蛋糕和「6款」綠燈區蛋糕，並曝光「4大建議」，提供給民眾參考。

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▲高敏敏營養師。（圖／高敏敏營養師
▲高敏敏營養師。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
營養師高敏敏列出各式各樣的蛋糕熱量排行，共分為「紅燈區」和「綠燈區」

「紅燈區」

#重乳酪起司蛋糕 2700kcal (630g)

#法式千層蛋糕 2546kcal (720g)

#卡通造型蛋糕 2490.9kcal (950g)

#巧克力鮮奶油蛋糕 2466kcal (900g)

#抹茶歐蕾蛋糕 2013.6kcal (600g)

#紅茶歐蕾蛋糕 2004.5kcal (600g)

#巧克力咖啡松露蛋糕 1975kcal (550g)

磅蛋糕 1800kcal (540g)

「綠燈區」

#蜂蜜蛋糕 1380kcal (400g)

#海綿蛋糕 1356kcal (400g)

#水果戚風蛋糕 1250kcal (700g)

#輕乳酪蛋糕 1176kcal (400g)

#芋泥戚風蛋糕 1008kcal (400g)

#戚風蛋糕 920kcal (400g)

▲高敏敏分享各式各樣的蛋糕熱量排行。（圖／營養師高敏敏
▲高敏敏分享各式各樣的蛋糕熱量排行。（圖／營養師高敏敏 授權提供）
高敏敏說，以上的蛋糕大約可以切6-8塊不等，大家可以看看自己切幾塊再去算一片的熱量。而根據衛福部建議每日精製糖攝取量不超過整天總熱量的10%，最好控制在5%以下，「假設每日攝取2000kcal，那麼糖攝取應低於200kcal，更可以控制在大約是25到50g的量」。

因此，高敏敏也分享「4大建議」，第一「挑選蛋糕時以雞蛋、牛奶等原型食材為主」；第二「或者是少油少糖製作的蛋糕」；第三「搭配無糖茶、黑咖啡、牛奶、優酪乳、無糖豆漿等飲料一起享用減少手搖含糖飲」和第四「建議中午～下午時段吃，吃完多起身多活動，幫助代謝消化」，最後，她也貼心提醒「慶祝同時，也記得顧及爸爸身體，祝天下所有爸爸父親節快樂」。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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