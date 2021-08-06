▲ 降級微解封 eMOVING 邀民眾一起放鬆樂兜風

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保持社交安全距離，iE125 環保又安全全台首發的快充型電動機車 iE125，2021 年改款針對「安全、動力、貼心」三大面向進化,不僅動力升級不加價，全車系導入汽車級緊急煞車警示系統外，更有多項貼心設計更貼近人性化使用。本月購車領牌，享有首年免月租費 (減免 399 元/月)，再送重量只有 1.8KG 輕巧型充電器，指定車款再加碼贈送 3,000 購車金，扣除優惠及政府高額補助後，入手價只要 36,000 元起(註1)
晶鑽時尚最有型 emoving 輕型電動機車 輕巧移動最便利
emoving 輕型電動機車外型時尚有型，搭配晶鑽 LED 頭燈，全車重量只有 68kg，輕巧好牽好上手，搭載可攜式 20Ah 電池，定速 30km/H 行駛下續航可達 60km，不需適應就能輕鬆騎乘。本月購買 emoving 輕型電動機車，可享現金優惠12,000 元，加碼再送專屬安全帽一頂。政府汰舊換新補助最高 17,100 元，扣除補助後車電分離空車價只要 28,500 元起(註2)，是精打細算小資族最佳選擇。
電動自行車 Shine&Bobe 免牌免照 代步好幫手
同級車最受好評的 eMOVING 電動自行車，免牌、免照、車身輕巧，擁有超省力中柱裝置，施力只需他牌 1/3 力量，輕踩就能立好中柱；電池僅有 5.3kg，輕巧好拿取，置物箱設有固定座，電池擺入後，穩固不晃動，安全大加分；且配有攜帶型充電器，體積小、重量輕，隨走隨充好便利，是主婦採買購物以及學生上學代步的最佳選擇!目前購車享政府補助最高達 6,000 元、本月購車 eMOVING 加碼最高 $7,000 元購車金，扣除政府補助後車電分離空車價只要 13,800 元起(註3)。
註1：IE125 超質款空車售價 67,800 元，首年免月租折扣 4,800 元，指定車款優惠 3,000 元-(南投縣汰舊換新
補助 14,000 元+工業局補助 7,000 元+環保署汰舊換新補助 3,000 元)，電動機車補助請以各縣市公告
為主。
註2：emoving 車價 69,800 元,現金優惠 12,000 元，電池分期 12,200 元-(南投縣汰舊換新補助 8,000 元+工業
局補助 8,100 元(含國產電芯補助)+環保署汰舊換新補助 1,000 元)，電動機車補助請以各市公告為主。
註3：Bobe 售價 39,000 元，指定車款最高優惠 7,000 元，電池分期 12,200 元-(南投縣汰舊換新補助 5,000
元+環保署舊換新補助 1,000 元)