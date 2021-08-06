COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

降級微解封 eMOVING 邀民眾一起放鬆樂兜風

▲ 降級微解封 eMOVING 邀民眾一起放鬆樂兜風
▲ 降級微解封 eMOVING 邀民眾一起放鬆樂兜風

2GameSome - 有車賞

2021-08-06 14:25:01

微解封想出遊，想在離家近的景點走走散心？唯有透過個人交通工具才能在可控制的距離安全移動，疫情期間就讓 eMOVING 帶你一起來場輕鬆自在的兜風。防疫宅在家，8 月購車再享優惠，購買 emoving 輕型電動機車優惠享更大，可享現金優惠 12,000 元，各車款也有專屬優惠，讓您輕鬆出門，也能優雅保持社交距離。

我是廣告 請繼續往下閱讀
保持社交安全距離，iE125 環保又安全全台首發的快充型電動機車 iE125，2021 年改款針對「安全、動力、貼心」三大面向進化,不僅動力升級不加價，全車系導入汽車級緊急煞車警示系統外，更有多項貼心設計更貼近人性化使用。本月購車領牌，享有首年免月租費 (減免 399 元/月)，再送重量只有 1.8KG 輕巧型充電器，指定車款再加碼贈送 3,000 購車金，扣除優惠及政府高額補助後，入手價只要 36,000 元起(註1)

晶鑽時尚最有型 emoving 輕型電動機車 輕巧移動最便利

emoving 輕型電動機車外型時尚有型，搭配晶鑽 LED 頭燈，全車重量只有 68kg，輕巧好牽好上手，搭載可攜式 20Ah 電池，定速 30km/H 行駛下續航可達 60km，不需適應就能輕鬆騎乘。本月購買 emoving 輕型電動機車，可享現金優惠12,000 元，加碼再送專屬安全帽一頂。政府汰舊換新補助最高 17,100 元，扣除補助後車電分離空車價只要 28,500 元起(註2)，是精打細算小資族最佳選擇。

電動自行車 Shine&Bobe 免牌免照 代步好幫手

同級車最受好評的 eMOVING 電動自行車，免牌、免照、車身輕巧，擁有超省力中柱裝置，施力只需他牌 1/3 力量，輕踩就能立好中柱；電池僅有 5.3kg，輕巧好拿取，置物箱設有固定座，電池擺入後，穩固不晃動，安全大加分；且配有攜帶型充電器，體積小、重量輕，隨走隨充好便利，是主婦採買購物以及學生上學代步的最佳選擇!目前購車享政府補助最高達 6,000 元、本月購車 eMOVING 加碼最高 $7,000 元購車金，扣除政府補助後車電分離空車價只要 13,800 元起(註3)。

註1：IE125 超質款空車售價 67,800 元，首年免月租折扣 4,800 元，指定車款優惠 3,000 元-(南投縣汰舊換新

     補助 14,000 元+工業局補助 7,000 元+環保署汰舊換新補助 3,000 元)，電動機車補助請以各縣市公告

     為主。

註2：emoving 車價 69,800 元,現金優惠 12,000 元，電池分期 12,200 元-(南投縣汰舊換新補助 8,000 元+工業

     局補助 8,100 元(含國產電芯補助)+環保署汰舊換新補助 1,000 元)，電動機車補助請以各市公告為主。

註3：Bobe 售價 39,000 元，指定車款最高優惠 7,000 元，電池分期 12,200 元-(南投縣汰舊換新補助 5,000

     元+環保署舊換新補助 1,000 元)

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.74%6.26%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.43%79.57%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
64.01%35.99%
2021-07-30-2021-08-10
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀