三伏貼陽氣最盛　調解調痛經、防寒病

哪些人不宜使用三伏貼治療？



1.最近兩周內曾經感冒（喉嚨痛、痰黃黏）、發燒的人、現存發炎症狀（紅腫熱痛）的人。



2.孕婦或有可能懷孕的婦女。



3.皮膚有嚴重過敏、破損瘡傷的人。



4. 建議由合格中醫師現場評估。



