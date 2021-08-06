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台中慈濟醫院中醫婦科主治醫師王嘉涵表示，過去大多把三伏貼的療法應用在鼻過敏、哮喘等呼吸道疾病預防與治療，此藥灸療法對婦女經期不順、痛經，及虛寒型腹脹、腹瀉症狀也有緩解效果。痛經產生的主因來自「氣血不通」，透過三伏貼熱性藥物推動，達到「通經、活血順氣」目的，即可預防、緩解經期的腹痛不適。
王嘉涵指出，中醫婦科臨床曾有年輕女性病患月經來潮時，需服用止痛藥才能專注工作，月經週期不穩定約28～42天，婦產科超音波檢查無異常，月經來潮時，即便是夏天，仍然怕冷需要添加外套，月經顏色較暗且有血塊，自行觀察發現，如果喝較多手搖飲與吃冰淇淋，月經來潮時下腹痛會加劇且血塊變大，透過穴位敷貼，痛經程度緩解，減少止痛藥使用。
藥灸直搗病處，解痛又防病
王嘉涵進一步解釋，三伏貼是通過利用全年中天氣最熱、自然界陽氣最盛的三伏天，使用溫熱中藥製成藥餅，敷貼在腹部的維道穴、子宮穴、氣海穴和關元穴，藉著導引藥氣與天地間的陽氣，由皮膚穴位進入體內，並透過經絡氣血運轉直搗病處，來達到溫養身體、祛除寒邪的目的，進而治療疾病、養生保健。
三伏貼最佳的治療時間為氣候炎熱的夏季，選用辛溫發散、祛寒除濕藥物，所以主要用來治療「寒性疾病」，常見如痛經、月經週期延長、尿失禁等，過了夏季持續敷貼治療，也有助於養生防病。研究顯示，在三伏天期間進行穴位敷貼，對於痛經有更優異的治療效果。
寒性的月經表現常見月經週期大於35天，經血量少、經色黯淡且有血塊，經前或經期畏寒、小腹冷痛，熱敷疼痛感明顯緩解，該週期月經來潮前食用較多冰品、冷飲、瓜果等，則痛經會更加嚴重。寒性的尿失禁表現常見飲水後不久即有尿意，且解不乾淨的感覺、夜尿多回，尿量甚至比白天更多，怕冷、手腳冰冷或腰膝無力。
三伏貼治療注意事項
1. 敷貼時建議穿深色、寬鬆、透氣的衣褲。
2. 若皮膚出現發癢或灼痛感、起水泡、破皮等現象，可塗抹少許紫玉膏（台中慈濟醫院特有，也可用紫雲膏替代）幫助皮膚穩定癒合。
3. 兩次敷貼時間間隔建議至少七天，一個療程共貼三次，建議連續敷貼三年，效果更加穩定。
4. 三伏貼藥物具刺激性，皮膚會有輕度灼熱感，敷貼過久可能會導致接觸部位發炎，症狀從紅癢甚至到起水泡不一，故敷貼後避應免在烈日下曝曬、劇烈運動大量流汗，就能預防皮膚嚴重反應，一般建議三小時內須撕除。
5. 飲食忌生冷食物（海鮮、冷飲、冰品等）。
6. 起居避免冷氣溫度過低或電風扇直吹、沖洗冷水澡，溫度太低造成毛孔閉塞，會影響療效。
|哪些人不宜使用三伏貼治療？
1.最近兩周內曾經感冒（喉嚨痛、痰黃黏）、發燒的人、現存發炎症狀（紅腫熱痛）的人。
2.孕婦或有可能懷孕的婦女。
3.皮膚有嚴重過敏、破損瘡傷的人。
4. 建議由合格中醫師現場評估。
資料來源：健康醫療網 三伏貼陽氣最盛 調解調痛經、防寒病
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