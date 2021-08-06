義大利麵加「2台式配菜」神創意！料理讓網看傻：難想像
外國美食融合在地食材，研發出新口味、新料理的例子，其實屢見不鮮，像是知名速食業者就會依照當地的風俗民情，推出不同種類的漢堡。但是義大利麵加了「高麗菜」和「小白菜」這兩樣台菜，卻讓網友非常不能接受，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-06 16:29:11｜2021-08-06 16:32:12
今（6）日在臉書社團《抱怨2公社》裡，就有一位網友提出這個問題，「有人吃過白醬蛤蜊義大利麵加青花菜+高麗菜+小白菜+甜椒的嗎？然後蛤蜊只有五顆。世界難吃耶！為什麼有人會這樣賣！」，最後還補充說「雖然很難吃但我還是有吃完不浪費」。
這樣的組合讓網友直呼，「台灣料理，創意無限」、「這是清冰箱料理嗎」、「這組合太噁心了，這些我都吃，但不容許變成義大利麵組合菜」、「這是非常台式的搭配，好難想像」、「加青花菜甜椒很平常，加高麗菜和小白菜的還真沒看過沒吃過」、「所以我超討厭吃義大利麵，寧可吃台式炒麵」、「為什麼有小白菜啊，這根本是雜碎麵吧..」、「感覺是雜燴麵」、「小白菜跟高麗菜在裡面幹嘛？」、「加青花菜跟甜椒我可以理解，但是高麗菜跟小白菜到底是....？」。
該篇貼文還釣出其他網友留言，表示吃過更狂的台式義大利麵，「我吃過加白蘿蔔送綠豆湯的義大利麵」、「上次買一個義大利麵居然加萵苣，難吃到爆炸，我捏著鼻子吃完的」、「之前買義大利麵還給我加豆芽菜，吃兩口直接丟掉」、「我還有遇過更狂的，加豆干」。總結網友點名跟義大利麵超不搭的配菜，除了原PO說的高麗菜和小白菜，萵苣、豆芽菜等青菜也上榜。（實習編輯：王麗雯）