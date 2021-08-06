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男性的「微軟」，代表身體對你的健康已經提出了警訊！好在性功能是可以復健的，好的復健計畫，可使功能恢復到最佳狀態。
幸福醫師莊豐賓整理出泌尿科診間常見的12個相關初老症狀，以及男性性能力表現的相關迷思，「微軟」時及早診斷治療，是介入勃起功能障礙問題和評估男性健康的黃金關鍵時刻！事不宜遲，男士們快來看看自己中了幾個！
・小便越來越慢？甚至滴到褲子？
・晚上需要起來上廁所？
・早上小弟弟不再升旗？
・需要花很多時間及力氣才能硬起來，但是進去後很快就軟了？
・人到了中年容易無精打采，沒有朝氣？
・射出的精液量沒有像以前多？
・不射精對身體會有傷害嗎？
・射精後想來第二次勃起所需要的時間越來越長？
・我的小弟弟越來越短，現在只剩下排尿功能了？
・我的小弟弟會比別人小嗎？
・陰莖增大加長手術是不是可以讓我性能力更好？
・口服壯陽藥是否安全？以後做愛做的事都只能靠壯陽藥物嗎？
任何的治療保健、保養規劃，應該是要全面性的，且要提早介入；而不間斷的持續進行，更是最重要的一環。
及早發現問題 「性福」未來靠自己
男性年過四十即為「勃起功能障礙」高風險族群，但過往的研究調查發現，其中大概只有一成多男性有意願就醫，其餘不是隱忍就是使用民俗療法自治。
本書針對性功能障礙特別剖析整理，讓男性讀者能擁有更加正確的衛教知識：
※3個指標幫男性自我評估
※男性荷爾蒙低下自我評估量表
※國際攝護腺症狀評分表
※50後想保有滿意的性生活，注意身體健康哪3件事
※50歲後美好性生活關鍵在「身體的底」！醫師：3個好習慣增加性活
本書特色
․以一般人可以了解的詞彙來介紹有關男性勃起的解剖、生理、病理、症狀和在幸福門診診療程序的重點。讓讀者能清楚理解自己的身體結構及健康狀態。當覺得健康狀態有些不同往常時，也可以先對於醫師會採取的診斷程序先行了解。
․匯集了在幸福門診常見12個有關初老症狀，及男性性能力表現的相關迷思，透過重點說明來提醒男性朋友該如何面對迷思。
․提供已經處於勃起功能障礙患者，如何治療的重要指引，經由適當的處置，仍然有很大的機會可享有合宜的性生活。
․以治療、矯正、保健、保養的綜合觀點，提出「融合醫療」整合性的論述。提供踏入初老階段的男性朋友在面對勃起功能危機時，能有機會延遲初老的發展速度。
․針對男性的特有結構攝護腺，在初老症狀出現時，隨著腺體的增生，排尿不順的症狀，膀胱功能及腎功能等健康問題。
․20年來臨床經驗，揭露男性朋友至幸福門診最典型、常見的案例。
作家介紹
莊豐賓
畢業於國防醫學院醫學系和東吳大學法律在職專業碩士。曾任三軍總醫院泌尿外科主治醫師、美國克里夫蘭醫院臨床研究員。
現為教育部部定助理教授；三軍總醫院、台北宏恩醫院泌尿外科兼任主治醫師，莊豐賓幸福診所院長，國内知名大藥廠醫學處長。
王蘭芬
畢業於東吳大學英文系，曾於北京大學中文系當代文學研究所就讀，當過報社記者，主跑影劇和藝文新聞，曾獲第五屆「兩岸新聞報導獎」。著有小說《圖書館的女孩》、《影劇小記者的秘密日記》、《旋轉木馬嘩啦啦啦》、《夏天與甲蟲的故事》、《寂寞殺死一頭恐龍》，散文集《沒有人認識我的同學會》、《故事許願機》。
健康書籍男女皆適合閱讀 各領域專家名人推薦
本書在兩性關係方面以及接觸上互動所受到的影響和迷失挫折，做了一系列提綱挈領、條理分明、鉅細靡遺、循序漸進帶領讀者由淺入深全面的了解，相信可以幫助讀者們對於男性初老有所認知並且破除一些迷思，正面積極的做到早期的預防保健與現況的有效治療與改善。──前國防醫學院院長 于大雄
此書有專業的醫學知識介紹男性步入中年開始會遇到的更年期困擾、幸福的危機及障礙，還有使生活品質受影響的攝護腺問題。推薦此書是男女皆適合的一本健康書籍，可以讓男性朋友自身受益之外，對於女性朋友來說也可以來一起了解枕邊人和父執輩所面臨的問題。──友華生技醫藥集團董事長 蔡正弘
有些煩惱，並不那麼適合跟別人分享，莊醫師在行醫之餘，把自己行醫腎臟及泌尿專科的經驗整理成書《堅持：泌尿科醫師破解攝護腺保健迷思，教你找回青春活力》，提供「男人們」默默求解的管道，是男性朋友的一大福音！──律師、前紅十字會總會會長 陳長文
資料來源：健康醫療網 性功能危機千萬別忽略 低調求解靠這本！
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊