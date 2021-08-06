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因應部分民眾出國之疫苗接種證明需求，指揮中心建議民眾先行確認前往國家（或就讀學校、工作及參與活動等）之相關規定，採以下列方式之一取得證明文件：
一、由 COVID-19疫苗接種院所開立之「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，填列完整西元年、護照號碼及同護照之英文姓名。
二、由COVID-19疫苗接種院所開立之英文版診斷證明書（註記疫苗接種紀錄）。
三、前往國內32家旅遊醫學合約醫院（簡稱旅醫門診），將COVID-19疫苗接種紀錄登載於國際預防接種證明書（簡稱黃皮書）。
指揮中心表示，目前「COVID-19疫苗接種紀錄卡」已為中英對照版本，且詳細記錄接種者資料、疫苗劑次及廠牌等資訊，如因紀錄格式必須調整，可洽原接種單位申請，亦可持身份證明文件及原接種紀錄卡逕洽鄰近之衛生所（臺北市為健康服務中心）協助開立。
第一次辦理掛號 花費新台幣兩百元
指揮中心提醒，如欲取得黃皮書，請攜帶健保卡、護照（或影本）及黃卡前往旅醫門診掛號，由醫師查詢我國「全國性預防接種資訊管理系統（VACC）」紀錄及確認後開立，倘非於國內接種疫苗者，不列入黃皮書登載。黃皮書費用依「港埠檢疫費用徵收辦法」，補證（未持有黃皮書者）為新臺幣200元；加簽（已持有黃皮書者）為新臺幣150元；至於醫院掛號費、診察費等，依各醫院規定收費。
資料來源：健康醫療網 如有出國需求民眾 前往旅醫門診申請疫苗證明
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