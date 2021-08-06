絞盡腦汁！法式甜點混搭醬油、擂茶　盼創中秋禮盒新需求

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業者表示，本次推出的禮盒有內含15種品項糕點、限量900份的雙層奢華版，還有限量5,000份的單層經典版， 即日起開放公司團購預訂，19日起出貨，比起去年共3500份禮盒，生產數量大漲7成，深夜裡的法國手工甜點老闆Rick表示，由於去年禮盒大獲好評，甚至在中秋節檔期加量生產翻倍，還有進20%的消費者落空，因此今年的發行數量大增。
Rick指出，像這樣有別於傳統糕餅的中秋禮盒，希望主打兩種客群，其一是喜愛品牌的粉絲型顧客，在中秋也可以帶回家享用，另外則是商務送禮客戶，雖然以目前的純手工生產規模，還無法接受很大份的訂單，不過以新穎的方式推出特別受到新創公司喜愛，另外也可以吸納年年都有送禮需求，也想要做出送禮差異的公司行號。
今年禮盒最推薦的品項，包還使用來自西西里島開心果製作的開⼼果蛋糕，西西里島開心果一顆的成本就要價3元，以開⼼果醬混合特製開⼼果粉，製作軟Q的蛋糕體，帶給消費者截然不同的香甜風味。另外還有以客家擂茶的茶香、堅果香為基底的鹹蛋黃擂茶燒 ，外表酷似月餅，其實是以日式燒菓⼦外⽪方式製作，刷新消費者對於月餅的想像。另外還有選用日本產丸⼤⾖釀造醬油為元素的丸⼤⾖醬油千層酥，運用層層折疊千層⽪的酥脆感，配上日本仙貝的刷烤手法，讓法式甜點結合日式技法創造全新風味。