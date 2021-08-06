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絞盡腦汁！法式甜點混搭醬油、擂茶　盼創中秋禮盒新需求

▲國內法式甜點業者今年也推出甜點禮盒，由於去（2020）年銷售大獲好評，今（2021）年禮盒發行近雙倍數量的禮盒。（圖／業者提供）
▲國內法式甜點業者今年也推出甜點禮盒，由於去（2020）年銷售大獲好評，今（2021）年禮盒發行近雙倍數量的禮盒。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-08-06 19:09:00

國內疫情才剛趨緩，產業期待復甦自然不會放過中秋檔期，國內法式甜點業者今年也推出甜點禮盒，由於去（2020）年銷售大獲好評，今（2021）年禮盒發行近雙倍數量的禮盒，更將日式醬油、客家擂茶作為元素，除了滿足喜愛吃ㄏ法式甜點的民眾的需求，也能搶進需頻繁更換禮品的商務送禮市場。

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位於東門商圈的法式甜點店「深夜裡的法國手工甜點」今年也因應中秋檔期，推出中秋禮盒，今年特別將許多不同食材混搭，融合在地水果、花生，巧妙結合鹹、甜、酸、甘等滋味，突破秋節禮盒單一口味的限制，除了糕點、塔皮餅乾，還有法式水果軟糖，滿足所有期待嘗鮮的消費者。

業者表示，本次推出的禮盒有內含15種品項糕點、限量900份的雙層奢華版，還有限量5,000份的單層經典版， 即日起開放公司團購預訂，19日起出貨，比起去年共3500份禮盒，生產數量大漲7成，深夜裡的法國手工甜點老闆Rick表示，由於去年禮盒大獲好評，甚至在中秋節檔期加量生產翻倍，還有進20%的消費者落空，因此今年的發行數量大增。

▲以客家擂茶的茶香、堅果香為基底的鹹蛋黃擂茶燒
▲以客家擂茶的茶香、堅果香為基底的鹹蛋黃擂茶燒 ，外表酷似月餅，其實是以日式燒菓⼦外⽪方式製作。（圖／記者黃仁杰攝,2021.08.06）
Rick指出，像這樣有別於傳統糕餅的中秋禮盒，希望主打兩種客群，其一是喜愛品牌的粉絲型顧客，在中秋也可以帶回家享用，另外則是商務送禮客戶，雖然以目前的純手工生產規模，還無法接受很大份的訂單，不過以新穎的方式推出特別受到新創公司喜愛，另外也可以吸納年年都有送禮需求，也想要做出送禮差異的公司行號。

今年禮盒最推薦的品項，包還使用來自西西里島開心果製作的開⼼果蛋糕，西西里島開心果一顆的成本就要價3元，以開⼼果醬混合特製開⼼果粉，製作軟Q的蛋糕體，帶給消費者截然不同的香甜風味。另外還有以客家擂茶的茶香、堅果香為基底的鹹蛋黃擂茶燒 ，外表酷似月餅，其實是以日式燒菓⼦外⽪方式製作，刷新消費者對於月餅的想像。另外還有選用日本產丸⼤⾖釀造醬油為元素的丸⼤⾖醬油千層酥，運用層層折疊千層⽪的酥脆感，配上日本仙貝的刷烤手法，讓法式甜點結合日式技法創造全新風味。

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