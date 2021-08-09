最超值的五米豪車─小改款Volvo S90 B4 Inscription試駕！

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現行世代S90於2016年問世後，2017年就在中國推出長軸版車型，翌年亦於歐洲與美國推出販售；而這回台灣引進小改款車型，初期也就直接引進長軸版車型，相較於標準版，軸距增加了120mm，至3061mm，車長也增長127mm，達5090mm，使得小改款S90在台灣成為同級車中唯一軸距超過三米與車長車過五米的車款，這也讓它明顯變得更為霸氣。
而小改款S90在外觀上的改變部分，主要是換上了全新採更具立體層次設計直瀑式水箱護罩與全新鏡面品牌廠徽，並在前下氣壩增添橫貫地鍍鉻飾條，讓車頭造型在視覺上更為寬闊簡潔，並透過高聳腰線與寬厚肩線、張力十足的輪拱，以及車側下方的鍍鉻飾條串聯勾勒出旗艦車款的氣勢，車尾則是以改變造型的尾燈增添科技感，另外，透過行李廂上的立體折角所帶來的尾翼造型設計，除略天運動氣息，也讓車尾造型更有層次感，整體來說，小改款S90在外型上看起來依舊十分俐落，不會一些豪車的臃腫感，但超過五米的尺寸讓它依舊是存在感十足，在車陣中仍具分量。
在軸距升級至與傳統大型豪華房車短軸版相當後〈如：短軸版BMW 7-Series〉，最直接反應的就是車內空間也跟著放大不少，尤其是後座的腿部空間一口氣增加了115mm，以一名身高170cm的成人來說，幾乎可以把雙腳伸直都不會踢到前座椅背，而本次試駕的S90 B4 Inscription還導入了首見於 S90 的「後座尊榮智控系統」，在右後側車門扶手上，增加了一組操作按鍵，能操作副駕座椅位置、後座雙車窗、天窗及後擋遮陽簾啟閉等功能，同時，後座座椅還具備冷熱通風功能，以及標配四區恆溫空調，並在後座空調介面下設有兩組Type-C規格的USB插座，便於後座乘客為行動裝置或手機充電，唯一稍嫌可惜的是沒有配到獨立可條座椅，但以其訂價來說，要求到獨立可調座椅的確有點強人所難。
乘坐感受上，後座座椅雖然少了椅背傾角可調功能，不過維持了Volvo一貫優良的人體工學設計，剛坐進去時會覺得椅背似乎有點直，但乘坐了一段時間後，反倒有種越坐越合身的感覺，久坐也因會坐姿正確，比較不會感到疲累。
在動力配置部分，這回試駕的S90 B4 Inscription搭載 以具備新世代 Drive-E 引擎技術之2.0升渦輪增壓汽油引擎為主體，搭配48V鋰電池組組成輕油電動力系統，可輸出197hp最大馬力，另外48V 鋰電池組還可提供額外 14 匹馬力優化油門反應，也因為有了電力輔助，讓S90 B4 Inscription開起來比預期輕盈，加速雖不至於到很帶勁，但卻也平順充足，並不會有力道不足的感覺，平順的動力輸出，對整體行車舒適性也帶來些許的助益；而值得一提的是，原本以為加長尺寸S90在動態表現上會受影響，但其實實際開起來與原本的標準版並不會相差太多，過彎的流暢度與反應，並不會讓人感覺是開一輛車長超過五米的大車，即使在山道上稍微加快速度過彎，只會感覺側傾稍微多了一點，不過懸吊的柔韌度仍在，順勢提供該有的支撐性，穩定性依舊相當高，駕馭起來還是可以給駕駛者一定的信心。
就如同前言所說的，這回Volvo引進小改款S90，直接改採引進長軸版的策略，挺合乎台灣消費者的胃口的，過去S90面對5 Series與E-Class這兩款長期佔據台灣進口豪華車銷售前幾名的強大對手，大多都是以價格上的高CP值去抗衡，如今引進長軸版後，一舉成為同級車尺碼與空間最優渥的車款，多了項顯著的特色，可以讓主大訴求與同級車間明顯區隔開來，甚至在配備與空間上面的表現甚至可以對上傳統更上一級的短軸版7 Series，如此一來，S90在家格上的優勢更為明顯；過去，S90所處的中大型豪華房車級距，除了頗受許多中小企業主青睞外，許多公司行號也時常選擇該級距車款作為高階主管或經理人配車，而本次試駕的S90 B4 Inscription建議售價為270萬，上市期間現金優惠價壓到只要229萬，等於只需要不到250萬就可以買到一輛車長五米、軸距逾三米、同時擁有完備安全防護的豪華房車，這對於需要掌握預算、又想要一輛氣派座車的中小企業主與公司來說就有著強大吸引力。
| Volvo S90 B4 Inscriptione規格表
| 長/寬/高(mm)
| 5090/1879/1450
| 軸距(mm)
| 3061
| 車重(kg)
| 1969
| 引擎型式
| L4 渦輪增壓汽油引擎+48V鋰電池輕油電系統
| 排氣量(c.c.)
| 1968
| 最大馬力(PS/rpm)
| 197/4,800-5,400
（+14hp Mild Hybrid）
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 30.6/1,500-4,200
| 變速系統
| 8速手自排
| 傳動型式
| 前輪驅動
| 前懸吊
| 雙A臂
| 後懸吊
| 單體式
| 輪胎尺寸
| 255/40R19
| 平均油耗
| 13.3km/L
| 0~100km/h加速(秒)
| 8.0
| 售價
| 270萬元/現金優惠價229萬元