【MotoGP戰報：史泰利亞站】 菜鳥Martin以穩定出色表現，摘下生涯首座GP分站冠軍

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結束1個多月的暑假休息，上周賽事來到史泰利亞站，而在賽事之前MotoGP發生重大事情，就是擁有眾多車迷、頗具影響力的Rossi宣布本季賽事結束就退休，而Rossi於本站以第13名成績作收。
至於本站竿位由今年升上MotoGP級別的Martin取得，第二同樣也是GP資歷淺的Bagnaia，則三則是目前積分第1的Quartararo，起跑後Bagnaia便隨即取得領先位置，Martin則緊跟在後，第五位起跑的Mir也趁勢升到第3，Quartararo則微微掉落暫居第4，Marquez也從第8升到第5。但在第二圈Pedrosa不慎摔車，而後方Savadori來不及閃避因而撞上，並進一步引發火勢，而大會也出示紅旗暫停比賽，而比賽也將從排位順序重新起跑。
賽事重新開始Vinales於暖胎圈時車輛發生問題，所以被判從維修區起跑，而重新起跑後則改由Martin取得領先，但很快的便由Miller奪走，Mir依舊暫居第3，Quartararo同樣維持第5，而Marquez則是不慎與A. Espargaro發生擠壓，導致排名掉落至第10名。
首登GP級別的菜鳥Martin很快的就要回領先位置，而上屆冠軍Mir也順利升到第2，Quartararo也不久後成功超越Miller站上第3，但與前方1、2名已有一小段距離，同時也未能趁勢脫擺脫後方糾纏。而這樣的狀況在第18圈時Miller轉導後才有了緩解，此時Quartararo總算可以稍微安穩的比賽，而原本以為採保留實力的Mir會在賽事後段採取進攻，但最後卻逐漸被Martin拉大秒數，最終前三名就在相互沒競爭下衝過終線，而Marquez看來身體尚未回到巔峰狀態，最終以第8名成績作收。
目前積分排名分別為Quartararo（172分）、Zarco（132分）、Mir（121分）、Bagnaia（114分）、Miller（100分）。