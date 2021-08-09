玉米筍是「玉米」還是「筍」？ 專家曝正解：熱量差很多

玉米不僅口感香甜，飽滿金黃的玉米粒更是十分賞心悅目，吃下肚也頗有飽足感，因此成為世界上的主流糧食，台灣也盛行路邊烤玉米或水煮玉米當作小吃，而玉米筍則因為長相精緻、口感同樣脆嫩，廣泛被用在燒烤、鹽酥雞和火鍋料中，還有著

兩者皆深受不少台灣人喜愛。不過玉米筍究竟是「玉米」還是「筍」往往也讓民眾分不清，而對此農委會也透過臉書解惑，更提醒兩者熱量「差很大！」。

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相信不少人一定吃過玉米筍和玉米，卻對兩者之間的差異不甚了解，日前農委會就透過臉書粉專「行政院農業委員會」為大家解惑，玉米筍其實是以前在種植玉米的時候，為了讓養分更集中，會把多餘的幼穗摘除，這些幼穗就成為我們常吃的玉米筍，但隨著農業技術進步，現在已經有針對玉米筍種植，而改良出適合收穫玉米筍的品種了。

玉米筍雖然名字中有個「筍」字，但其實和竹筍並沒有什麼關係，只是因為外觀底部寬大肥厚，頭則呈現尖尖的形狀，樣子像是竹筍而得名，至於在分類上玉米筍在分類上屬於蔬菜類 ，玉米則是屬於全榖根莖類 ，雖然兩者都富含營養素，但1根玉米的熱量大約等於半碗白飯，在飲食控制時要注意攝取量，此外兩者都是全年盛產，一年四季都是產期。

▲農委會解釋玉米筍和玉米的差異。（圖／取自農委會臉書）

最後，農委會也建議，在選購玉米筍時，可以選擇有帶殼的，這樣能夠存放比較久；選購玉米時則推薦挑選苞葉鮮綠或玉米粒充實飽滿的玉米，值得注意的是挑選時可查看外葉上有無枯黃，並聞聞看有沒有臭酸味，若有臭酸表示玉米受到水傷，已長黴菌。若是壓下時感覺軟軟的，則表示玉米可能授粉不完全、發育較不好，能食用的部分較少。（編輯：楊智傑）