▲ Hyundai Kona Electric 純電跑旅 124.9 萬起發表！上市優惠 119.9 萬榮登台灣最便宜電動車

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先進純電動力科技
Kona Electric 標準型 EV300 和增程型 EV500 均搭載先進的高效永磁同步電動馬達，分別輸出最大馬力 136ps 和 204ps，扭力峰值同為 40.3kgm，其電能輸出零遲滯特性，帶來一般燃油車無法匹敵的加速貼背快感。最關鍵的電池系統採用高穩定性的液冷式鋰離子聚合物電池模組，運作過程中除了具備優異冷卻散熱功效，其內建 EPCU 能源系統隨時監控電能與溫度等數據，確保電池系統的效能及使用上無虞。原廠並針對電動車電池系統提供 8 年 16 萬公里的保固，保障期間維持 70% 以上之電池健康度，並且導入業界領先的電池模組分件維修技術，無須電池模組全置換。
攸關續航力的電池容量，標準型 EV300 和增程型 EV500 的電池總電量分別為 39.2 kWh 和 64 kWh，最大續航里程為EV300 達 312 公里（依據歐洲 WLTP 測試標準)，EV500 則達到 482 公里（依據歐洲 WLTP 測試標準)的水準，甚至超越同級動力燃油車行駛里程。加上配置精準掌控 Kona Electric 電池電能的專屬科技：PDS 三段式動能再生制動系統（附控制撥片）、低電量警示系統、充電狀態指示燈、CCC 智慧型電能監控系統（附耗能比例/預設充電時間/充電上限可調）及 VESS 虛擬引擎聲效系統，讓車主對於電能的掌控更為清楚。
高質感設計、舒適實用機能 安全更是不容忽視
Kona Electric 延續 Kona 車系的酷跑旅設計風格，前衛車格美學獲歐美四大工業設計獎項的殊榮肯定，電動車獨特外觀處在一體成形水箱護罩造型，流線的圓潤車頭兼具美學與實用性，左前保桿預留專屬充電座口，輔以醒目分離式頭燈組後延飛翼外擴式輪拱曲線，與專屬17吋雙色低風阻鋁圈，凸顯 Kona Electric 有別同級電動車的視覺特色。
內裝部分搭載全新 10.25 吋數位車資顯示幕與豐富電能管理資訊的 8 吋懸浮觸控多媒體系統，搭配專屬天橋懸浮式的中控台，以高級軟質觸感包覆，鞍座上按鍵式功能選單及 SBW 電子線傳排檔設計。
安全科技部分全車系標配 15 項 Hyundai SmartSense 先進主被動安全科技，達到高水準的 Level 2 半自動駕駛輔助功能，輔以 AHSS 高剛性鋼堅實車體與環繞式強化電池底盤結構，把守安全最後一道防護牆。
Easy Charging 便利無虞的充電布局 享受純電生活不在憂慮
充電便利性是消費者購入電動車最重要考量，對此總代理南陽實業攜手裕電能源旗下的「YES! 來電」共同合作，從居家充電規劃建置、車主專屬服務 APP 平台、全國公共充電站資訊等，打造一條龍式便利服務。攸關車輛充電網部分：
- 居家充電：隨車送 Hyundai 原廠 ICCB 隨車充電線或協助建置 U-Charger 家用充電樁。
- 公共充電：支援 CCS Combo 1 DC 直流快速充電及 SAE J1772 規格之 AC 交流電，全台已超過 2,100 座公共充電裝置。
- 展間充電：於 Hyundai 台北、台中、高雄都會據點建置高速充電站及標準充電車位，並計畫 2022 年增設完成西部主要據點都有高速充電站及全國半數據點配備標準充電車位。
KONE Electric
標準型 EV 300
增程型 EV 500
正式售價
124.9 萬
154.9 萬
首發上市限時優惠價
119.5 萬
149.9 萬