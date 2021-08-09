讓你輕鬆享受純電生活的高CP值電動車，Hyundai Kona Electric純電酷跑旅限時優惠價119.9萬元起放電登台

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Kona Electric延續Kona車系的酷跑旅設計風格，前衛車格美學獲歐美四大工業設計獎項的殊榮肯定，電動車獨特外觀處在一體成形水箱護罩造型，流線的圓潤車頭兼具美學與實用性，左前保桿預留專屬充電座口，輔以醒目分離式頭燈組後延飛翼外擴式輪拱曲線，與專屬17吋雙色低風阻鋁圈，讓本就動感跑格的車側線條，更是凸顯Kona Electric有別同級電動車的美學視覺感。
內裝同樣是Kona Electric睥睨同級的強項，承襲跑格化的座艙配置，設計初始即以細膩人因介面規劃，搭載全新10.25吋數位車資顯示幕與豐富電能管理資訊的8吋懸浮觸控多媒體系統，特別媲美進口豪華車的專屬天橋懸浮式的中控台，以高級軟質觸感包覆，鞍座上按鍵式功能選單及SBW電子線傳排檔設計，讓駕馭電動車是享受科技，也是享受舒適便利。
安全科技則是Kona Electric另一特色，全車系標配15項Hyundai SmartSense先進主被動安全科技，並且達到高水準的Level 2半自動駕駛輔助功能，即使是親民電動車的定位依然有著越級到位的領先科技。輔以AHSS高剛性鋼堅實車體與環繞式強化電池底盤結構，把守安全最後一道防護牆。
Hyundai汽車總經銷南陽實業徐伯達總經理表示：「面對全球車壇迎接電動車新時代的來臨，Hyundai汽車已清楚規劃2025品牌戰略目標，持續挹注龐大的集團資源，全力發展新能源車款與未來接軌，而Kona Electric正式導入台灣也是Hyundai進軍國內電動車市場的起點，我們將以高CP值、最親民的價格策略改變國內高價電動車市場生態，讓消費者可以輕鬆入主人生第一部電動車。」
全新發表Kona Electric純電酷跑旅將提供標準型EV300和增程型EV500二款車型，首發上市限時優惠價註1只要EV300 119.9萬元、EV500 149.9萬元，並贈送市值51,000元U-Charger家用充電器註2，搭配涵蓋完善充電網、電動車銷售服務、售後電池保固的Easy Change輕鬆成真方案，8月20日起全台六大e-Store據點（內湖、中和、中壢、西屯、北台南、博愛）正式展開銷售。
Kona Electric作為市場上首部純電小型休旅，核心的先進純電動力、高續航里程是破除消費者對電動車憂慮的一大優勢。標準型EV300和增程型EV500均是搭載先進的高效永磁同步電動馬達，分別輸出最大馬力136ps和204ps，扭力峰值同為40.3kgm，其電能輸出零遲滯特性，帶來一般燃油車無法匹敵的加速貼背快感。最關鍵的電池系統採用高穩定性的液冷式鋰離子聚合物電池模組，運作過程中除了具備優異冷卻散熱功效，其內建EPCU能源系統隨時監控電能與溫度等數據，確保電池系統的效能及使用上無虞。原廠並針對電動車電池系統提供8年16萬公里的保固，保障期間維持70%以上之電池健康度，並且導入業界領先的電池模組分件維修技術，無須電池模組全置換，大幅降低養護負擔。
至於攸關續航力的電池容量，標準型EV300和增程型EV500的電池總電量分別為39.2 kWh和64 kWh，最大續航里程為EV300達312公里(依據歐洲WLTP測試標準)，EV500則達到482公里(依據歐洲WLTP測試標準)的水準，甚至超越同級動力燃油車行駛里程。加上配置精準掌控Kona Electric電池電能的專屬科技：PDS三段式動能再生制動系統(附控制撥片)、低電量警示系統、充電狀態指示燈、CCC智慧型電能監控系統(附耗能比例/預設充電時間/充電上限可調)及VESS虛擬引擎聲效系統，擁抱第一部電動車不用再躊躇不前。
充電便利性是消費者購入電動車最重要考量，對此總代理南陽實業規劃完善的充電布局，攜手國內廠商-裕電能源旗下的「YES!來電」共同合作，從居家充電規劃建置、車主專屬服務APP平台、全國公共充電站資訊等，打造一條龍式便利服務。攸關車輛充電網部分：
居家充電：隨車送Hyundai 原廠ICCB隨車充電線或協助建置U-Charger家用充電樁。
公共充電：支援 CCS Combo 1 DC直流快速充電及SAE J1772規格之AC交流電，全台已超過2,100座公共充電裝置。
展間充電：於Hyundai台北、台中、高雄都會據點建置高速充電站及標準充電車位，並計畫2022年增設完成西部主要據點都有高速充電站及全國半數據點配備標準充電車位。
結合電能、造車工藝與安全科技所有優勢於一身的Kona Electric純電酷跑旅，將以顛覆國內市場的高CP值、親民車價、輕鬆駕馭的特性，改變你對電動車的窠臼認知，讓「你的第一部電動車」輕鬆實現夢想。南陽實業誠摯敬邀嚮往綠能零污染、渴望告別加油站的EV鐵粉與消費者，8月20日親臨全國六大e-Store據點鑑賞Kona Electric，近距離感受與未來世界接軌的魅力。
| KONE Electric
| 標準型EV 300
| 增程型EV 500
| 正式售價
| 124.9萬
| 154.9萬
| 首發上市限時優惠價
| 119.5萬
| 149.9萬