▲ Range Rover Sport SVR 推出 SV Bespoke 專屬車色，車色選配價 54 萬元

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Land Rover 性能旗艦 Range Rover Sport SVR 搭載 5.0L V8 機械增壓引擎，最大馬力 575ps，時速 0-100km/h 加速僅需 4.5 秒，為 Range Rover 全車系極速最高車型；透過精準的懸吊調校，優化高速過彎時的動態表現， 車身採用 Land Rover 鋁合金單體式輕量化車身科技，打造質輕而堅固的車體結構，促使車輛得以擁有更輕、速度更快且靈敏的車身反應。
Special Vehicle Operations 特製車部門（SVO）為 Jaguar Land Rover 集團旗下專司打造最高動力層級與專屬客製車款的特殊部門，其中 SV Bespoke 團隊更專精於提供特殊車輛烤漆與限量訂製車款等頂級客製化服務。SVO 特製車部門成立以來發表過多款特製化巔峰之作，包含 Range Rover SVAutobiography LWB、Range Rover SVAutobiography Dynamic SWB 和 Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition 等車款。
2022 年式 Range Rover Sport SVR 兩款 SV Bespoke 專屬特製車色 L'Orange 與 Avocado，雙前座 SVR Logo 頭枕刺繡與鑲嵌於兩側 B 柱上的 SV Bespoke 金屬徽飾。 SV Bespoke專屬特製車色選購價為新台幣 540,000 元，SVR Logo 刺繡與 SV Bespoke 金屬徽飾選購價分別為新台幣 60,000 元與 70,000 元，更多資訊請洽 Land Rover 全台授權經銷商。