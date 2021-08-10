氣候變遷：巴西需重新思考農業綜合企業模式

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美國塔弗茲大學環境工程師佛拉希（RafaelaFlach）在學術期刊「世界發展」（World Development）新發表的研究估計，由於高溫，大豆產業每年的損失超過35億美元；溫度超過攝氏30度，穀物產量每天下降5%。
隨著農業不受控制的向亞馬遜生物群系範圍推進，巴西原始森林逐漸從吸收二氧化碳轉為排放。
瑞典智庫斯德哥爾摩環境研究所研究員、巴西生物學家利馬（Mairon Bastos Lima）認為，巴西的問題不是氣候否認主義，而是單純的無知，「巴西政府不是否認地球溫度升高，而是害怕告訴人民，巴西70%以上的碳排放來自農業或森林砍伐。」
巴西氣候觀測站「溫室氣體排放和清除估計系統」（SEEG）最新報告顯示，2019年巴西近半的碳排放來自森林砍伐，這一數據在2004年和2010年有所下降，2012年起再次上升。
利馬指出，即使不包括森林砍伐，單單農業的碳排放仍然高於巴西所有工業和運輸業的總和。
IPCC 報告還提出氣候相關風險，包括亞馬遜地區的森林砍伐破壞森林涵養水分的功能，將大幅減少蒸發量，影響降雨，導致森林進入自我毀滅的循環過程：數目減少，降雨減少，森林變成草原。
世界自然基金會（WWF）巴西執行主任、森林工程師沃佛迪克（Mauricio Voivodic）指出，巴西不只要達到零排放，還要去除大氣中的污染氣體；亞馬遜森林急需保護，因為它是吸收二氧化碳的關鍵，必須達到森林零砍伐，讓亞馬遜生態系統有利於減少地球和人類受氣候變化影響的脆弱性。
利馬指出，亞馬遜對南美洲降雨系統產生衝擊，直接影響巴西東南部和中西部11月到3月的農業和水力發電；IPCC報告指出，亞馬遜地區的氣溫可能會上升到全球平均水準的兩倍。這個問題攸關巴西的民生，直接危及巴西的糧食、水和能源安全。（編輯：黃自強）1100810