享受夏日海灘時光，Kia設計專為衝浪而生的Soul EV Boardmasters Edition

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Kia贊助許多活動藉以展現品牌年輕活力與營造形象，於將於本周登場的Boardmasters音樂節Kia就是合作夥伴之一，對此Kia也將在音樂節活動上展出Soul EV Boardmasters Edition。
Soul EV Boardmasters Edition是一款專為衝浪而生的概念車，首先外觀甫以貼紙慶祝Boardmasters音樂節，為因應沙灘Soul EV Boardmasters Edition也換上16吋沙地輪胎，除此之外車身離地高度也增高至前310mm後320mm，藉以能應付各種崎嶇路面。之所以說Soul EV Boardmasters Edition為衝浪而生的車款，其車頂特別設計專屬車頂架用於放至兩個衝浪板，此外車頂架也額外配至LED燈作為夜晚照明探路，同時車頂也配備太陽能板，供電給冰箱與車頂LED燈。
車內前作並未作變動，但後座則由木甲板取代，平坦白色的配置讓車室散發陽光休閒氣息，不僅如此還配備折疊椅和支架，讓車主衝浪後欣賞海灘陽光與曬衣或擺放毛巾等物品。不過Soul EV Boardmasters Edition看看就好，因為目前這僅會在Boardmasters音樂節展示，並未有生產販售計畫。