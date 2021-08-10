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享受夏日海灘時光，Kia設計專為衝浪而生的Soul EV Boardmasters Edition

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-08-10 14:25:20

英國於本周將舉行Boardmasters音樂節，而Kia則是該活動合作夥伴之一，對此屆時將活動展出為衝浪而生的Soul EV Boardmasters Edition。

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Kia贊助許多活動藉以展現品牌年輕活力與營造形象，於將於本周登場的Boardmasters音樂節Kia就是合作夥伴之一，對此Kia也將在音樂節活動上展出Soul EV Boardmasters Edition。

針對Boardmasters音樂節Kia將展出Soul EV Boardmasters Edition。
針對Boardmasters音樂節Kia將展出Soul EV Boardmasters Edition。
Soul EV Boardmasters Edition是一款專為衝浪而生的概念車，首先外觀甫以貼紙慶祝Boardmasters音樂節，為因應沙灘Soul EV Boardmasters Edition也換上16吋沙地輪胎，除此之外車身離地高度也增高至前310mm後320mm，藉以能應付各種崎嶇路面。之所以說Soul EV Boardmasters Edition為衝浪而生的車款，其車頂特別設計專屬車頂架用於放至兩個衝浪板，此外車頂架也額外配至LED燈作為夜晚照明探路，同時車頂也配備太陽能板，供電給冰箱與車頂LED燈。

Soul EV Boardmasters Edition配置沙地輪胎，離地高度也增加至前310mm後320mm。
Soul EV Boardmasters Edition配置沙地輪胎，離地高度也增加至前310mm後320mm。
車頂設計能放至兩張衝浪板的車頂架。
車頂設計能放至兩張衝浪板的車頂架。
車內前作並未作變動，但後座則由木甲板取代，平坦白色的配置讓車室散發陽光休閒氣息，不僅如此還配備折疊椅和支架，讓車主衝浪後欣賞海灘陽光與曬衣或擺放毛巾等物品。不過Soul EV Boardmasters Edition看看就好，因為目前這僅會在Boardmasters音樂節展示，並未有生產販售計畫。

Soul EV Boardmasters Edition將後座椅拆除改配置白色木甲板。
Soul EV Boardmasters Edition將後座椅拆除改配置白色木甲板。
車尾也有規劃折疊椅與支架，用於乘坐與曬衣或擺放衣物。
車尾也有規劃折疊椅與支架，用於乘坐與曬衣或擺放衣物。
Soul EV Boardmasters Edition目前並未有生產計畫。
Soul EV Boardmasters Edition目前並未有生產計畫。
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民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
74.14%25.86%
2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
94.22%5.78%
2021-07-30-2021-08-10

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滿意
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2021-07-30-2021-08-10

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請問您施打疫苗了嗎？

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