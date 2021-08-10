一天內爽嗑5顆蛋！女事後懊悔「吃太多」 營養師解答了
雞蛋是多數人幾乎每天都會吃到的食物，但過去總會有不能吃太多顆的刻板印象。就有一位網友因為嘴饞不小心在「一天內吃了五顆」，不禁擔心是否吃太多了。事實上，營養師高敏敏就曾分享過人體一天內雞蛋最多的攝取量。
編輯中心/綜合報導
2021-08-10 15:13:11｜2021-08-10 15:28:22
原PO在論壇PTT上發文提到，「一天吃幾顆蛋算多啊？如果一天不小心吃了5顆蛋，蛋白質太多會怎樣嗎？」問題也引起鄉民討論，不少人也紛紛回應「問過我的健身教練，應該算還好，不要被以前觀念綁架」、「沒運動不用吃那麼多」、「我之前一天吃2、3顆」。
事實上營養師高敏敏就曾解釋過「人一天可以吃幾顆」的問題，她解釋最主要還是看個人健康狀態。原則上，沒有高膽固醇血症、高血脂症的人，每天吃到2～3顆雞蛋對身體是OK的！但若本身有血液膽固醇過高、曾罹患動脈血管梗塞、肥胖或是脂肪肝患者，一天應少於1顆蛋黃的攝取量」。
另外高敏敏也提到，「許多人認為蛋黃膽固醇很高，導致吃蛋時只挑蛋白吃」，但這是需要更正的觀念，因為「食物膽固醇對血膽固醇的影響並不大」，人體膽固醇70%大部分都是身體自己合成的！僅有30%是來自吃下肚的食物，，而過多的壞脂肪，才是刺激身體合成壞膽固醇的主要原因。壞脂肪主要來源為甜點、炸物、麵包奶油等食品。（編輯：潘毅）