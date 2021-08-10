玩交友軟體0配對！男怒寫信投訴 見「客服神回」尷尬了
現今交友方式愈來愈多種，不少單身男女都會下載交友軟體，藉此認識新朋友或是尋找心儀的另一半。不過，美國一名男子玩交友軟體卻都失敗，因此懷疑自己的帳號出問題，因此寫信詢問客服，沒過多久後，他就收到客服回覆，沒想到信中還附上「配對訣竅」，壤他相當尷尬。
編輯中心/綜合報導
2021-08-10 19:32:00
綜合外媒報導，美國一名女網友「@Jadewildparty29」在《TikTok》分享男友過往的糗事，她表示在一起之前，男友曾用過一款交友軟體，但經過多次嘗試都沒有配對成功，讓他不禁懷疑是帳號出問題，便寫信詢問客服，要請對方去確認是否為技術問題。
男友在信中寫下，自己在軟體內有遇過心儀、想認識的對象，卻始終無法配對成功，他也坦言，雖然自己沒有長得很帥，但至少該成功一次，就連長得像喜劇演員的朋友彼得成功配對的次數都比他還多，「是否可以檢查我的帳戶以確保沒有故障？」
沒過多久，男友就收到客服的回覆，上頭寫到「我們查看了您的個人資料，根據我們找到的訊息，軟體運作正常」，並強調只要參與的次數越多，配對成功的機率就越大，沒想到最後還提供一個訣竅，「質感較佳的照片也能帶來更好的結果」，這讓他看了十分尷尬。
影片曝光後，也吸引100萬人觀看，紛紛留言笑說，「這太搞笑了哈哈哈」、「他怎麼把彼得拱出來了哈哈哈」、「彼得做了什麼？」、「真的挺滑稽的」、「要為彼得伸張正義啊」、「沒有人要我的男人讓我感覺很好耶」、「害我很好奇彼得長怎樣」、「我也真心考慮過這樣做，完全懂他的感受」、「可憐的男友哈哈哈」。（編輯：許智超）