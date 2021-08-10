▲ 499 萬元起！保時捷「Boxster 25 週年」限量登台，發表前已銷售告罄！

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Boxster 於 1996 年首度量產加入保時捷家族，最初的 986 世代承襲了 1993 年於底特律車展亮相並獲得熱烈迴響的 Boxster 概念雙座敞篷小跑車多項特徵。Boxster 同時是保時捷首次採用水冷式水平對臥六缸引擎以及智能可攜式零件設計的車款，一年後推出的 996 世代 911 亦沿用此一概念，這個設計讓保時捷重返獲利產製。Boxster 車系迄今歷經四次改款，全球產量突破 357,000 輛。





Boxster 25 週年限定紀念車款的設計向 1993 年的 Boxster 概念車致敬，以 GTS 4.0 車型為基礎，並搭載 4.0 升水平對臥六缸引擎，具備 400ps 最大馬力。保時捷為 Boxster 25 週年提供了六速手排變速系統及七速 PDK 雙離合器自手排變速系統，極速表現可達 293km/h，在 PDK 變速系統與跑車計時套件的配置下，0-100km/h 加速僅需四秒。





Boxster 25週年限定紀念車款最引人注目的特色之一，便是在前保險桿、車側進氣格柵、Boxster 字樣以及雙色 20 吋鋁合金輪圈的釹銀色（Neodyme）設計，以近似香檳色澤的優雅對比色，與 1993 年發表車款的金屬銀經典車色形成鮮明對比。除了金屬GT銀色（GT Silver Metallic）之外，Boxster 25 週年亦提供金屬墨玉黑色（Jet Black Metallic）及金屬卡拉拉白色（Carrara White Metallic）等共三種金屬烤漆塗裝選擇。油箱蓋上的 Porsche 品牌字樣，為保時捷專屬Exclusive Design設計，為另一代表性元素。為了延續經典風格，Boxster 25 週年特別選用酒紅色柔感真皮內裝搭配電動軟篷車頂，含 Boxster 25 浮雕字樣，內裝與車頂皆可另選黑色。髮絲紋鋁合金內裝飾板套件、14 向電動調整跑車座椅、車門檻施以雙色 Boxster 字樣，以及含電熱裝置的多功能 GT 跑車式方向盤，也皆在這個全新紀念車款的標配之列。





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