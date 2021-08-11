防疫不忘抗癌！晚期卵巢癌病友拚延命！牢記「3不原則」

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受到新冠肺炎疫情影響，許多晚期卵巢癌的癌友擔心進出醫院，可能增加染疫風險！不過婦癌專家提醒，由於初期症狀不明顯，癌友確診時通常已有轉移擴散的現象，且晚期卵巢癌的復發率高，癌友更應該把握時機，盡早就醫治療，以免延誤病情。目前醫院皆有完善的防疫措施與設備，癌友可依循治療「3不原則」，安心抗癌拚延命！
卵巢癌因初期無明顯症狀，且卵巢位置特殊，一旦病變不容易被發現，又稱為「寧靜的殺手」，為婦女常見疾病，此外，因發現時多半為晚期，治療後又容易復發，因此也有「最棘手的癌症」之稱。不過近年一項追蹤長達10年、大規模的臨床實驗研究發表中指出，晚期卵巢癌病人在術後若接受積極藥物治療，可延長近1年的存活期，並降低近3成死亡風險。
卵巢癌復發機率高，初次術後組合療法不要等
中國醫藥大學附設醫院婦產部婦科主任葉聯舜表示，卵巢癌確診多半期別都已是第3、第4期，此時常合併有腹水發生，嚴重時會導致呼吸困難、疼痛。更棘手的是，卵巢癌的復發率極高，三年內復發機率高達70%左右，且一旦復發，後續再復發的間隔時間也會越來越短。
晚期卵巢癌的治療基本上以「除惡務盡」作為出發點，臨床通常在第一時間為病患進行減積手術切除惡性組織，盡量將腫瘤切除乾淨至肉眼看不到的地步，至少腫瘤不超過1公分，並搭配後續輔助性化療。然而，在化療期間，也有可能會發生癌細胞出現抗藥性導致無法完全清除的狀況，因此術後馬上採取組合療法的「不要等」原則，成為治療新趨勢。美國癌症治療最新2021指引中就強烈建議，第3至4期卵巢癌病患初次手術後，一線使用化療合併抗血管新生標靶藥物，有助於強化治療效果。
葉聯舜醫師說明，癌症腫瘤細胞在體內生長的過程中，會不斷往外「攻城掠地」，刺激周邊產生一些新生的血管，進而幫助腫瘤獲取營養，而抗血管新生標靶藥物便是透過抑制腫瘤新生血管，讓供應腫瘤養分的血管萎縮，在無養分供給下造成腫瘤死亡；藥物使用時機大約是在晚期卵巢癌術後一個月，與化療藥物合併使用，可以加速癌細胞的萎縮、清除。
維持療法：化療＋抗血管新生標靶藥物，助延長癌友無病存活期及復發時間
另外，在完成組合療程後，晚期卵巢癌病友繼續單獨使用抗血管新生標靶藥物一年以上，更有助延長復發的時間及病人的存活期。在國外大規模的追蹤臨床實驗中就已證實，透過化療搭配抗血管新生標靶藥物，以及後續單用抗血管新生標靶藥物，晚期卵巢癌患者的存活時間延長將近一年。
值得一提的是，癌症其實有分很多種不同細胞型癌症，以卵巢癌來說有黏液型、漿液型及內膜型等等，目前已有抗血管新生標靶藥物能適用所有不同基因型、不同細胞型，有助幫助更多的晚期卵巢癌病友對抗病魔。
防疫期間也勿延誤治療！秉持「3不」原則，戰勝卵巢癌
葉聯舜醫師也分享過往臨床上實際使用抗血管新生標靶藥物的個案，42歲的晚期卵巢癌患者，在初次術後做了8次的化療搭配抗血管新生標靶藥物，之後持續單獨使用抗血管新生標靶藥物治療約一年左右，發現病情控制良好，且腹腔內病理切片化驗都沒有看到癌細胞蹤跡，時至目前約三到四年的時間都無復發，生活上可以說是完全正常。
由此可知，隨著醫療技術的精進與發展，卵巢癌的存活率也逐漸提升中。秉持3不原則：「不要等」，初次術後搭配一線組合藥物治療搶先機；「不要停」，初次術後一線組合藥物結束，接續抗血管新生標靶鞏固治療效果；「不要漏」，與醫師討論，視情況選擇各種基因、細胞型的標靶藥物，有機會獲得更好的疾病控制、，因此醫師呼籲癌友，即使確診為晚期，也不要輕易放棄，應勇敢面對治療，爭取生機。
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