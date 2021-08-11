蛤蜊怎麼煮才不失敗？婆媽揭「美味關鍵」：既飽滿又新鮮
編輯中心/綜合報導
2021-08-11 10:13:45
一般要料理蛤蜊之前，通常都會替蛤蜊泡水吐沙，不過蛤蜊到底要怎麼煮才不失敗呢？就有一名女網友感到相當困擾，對此，也有婆媽揭開美味關鍵，表示這麼做煮出來的蛤蜊「飽滿又新鮮」。
該名女網友在臉書社團《家常菜》發文，表示每次煮蛤蜊都失敗，乾乾扁扁的，她很想知道如何把蛤蜊煮的完美，因此發問「請問怎麼把蛤蜊煮的澎澎的、飽飽的呢」？貼文一出，婆媽們也揭開關鍵，「不能煮太久，一開就要離鍋」、「開了就差不多要夾起來了」、「開的先拿出來不要繼續煮。等其他蛤蠣全開，熄火再放回去擺盤」、「不要煮太久，蛤蜊打開就表示熟了」、「冷水放蛤蜊滾就關火」、「冷水就放進去煮，煮到水滾殼開，立刻關火」、「阿基師說，冷水煮，保證每顆飽滿又新鮮，我每次煮都成功」。
不過，也有網友提醒，「現在的蛤仔不對時，要冬天的才會肥美」、「如果蛤蜊不肥怎麼煮也不會肥」、「要看季節，東北季風來的時後，蛤蜊會瘦，新舊蛤蜊也會影響胖或瘦」、「蛤蠣一煮開口了，就要立馬撈起來，另外要買一斤65元以上的，會比較飽滿」、「買的時侯回來就不能放太久，買時價錢也有差一分錢1分貨」。（編輯：郭佩蓉）