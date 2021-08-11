蛤蜊怎麼煮才不失敗？婆媽揭「美味關鍵」：既飽滿又新鮮

一般要料理蛤蜊之前，通常都會替蛤蜊泡水吐沙，不過蛤蜊到底要怎麼煮才不失敗呢？就有一名女網友感到相當困擾，對此，也有婆媽揭開美味關鍵，表示這麼做煮出來的蛤蜊「飽滿又新鮮」。





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該名女網友在臉書社團《家常菜》發文，表示每次煮蛤蜊都失敗，乾乾扁扁的，她很想知道如何把蛤蜊煮的完美，因此發問「請問怎麼把蛤蜊煮的澎澎的、飽飽的呢」？





▲一名女網友不知蛤蜊要怎麼煮才不失敗，對此，也有婆媽揭開美味關鍵，表示這麼做煮出來的蛤蜊「飽滿又新鮮」。（示意圖／取自unsplash）

不過，也有網友提醒，「現在的蛤仔不對時，要冬天的才會肥美」、「如果蛤蜊不肥怎麼煮也不會肥」、「要看季節，東北季風來的時後，蛤蜊會瘦，新舊蛤蜊也會影響胖或瘦」、「蛤蠣一煮開口了，就要立馬撈起來，另外要買一斤65元以上的，會比較飽滿」、「買的時侯回來就不能放太久，買時價錢也有差一分錢1分貨」。（編輯：郭佩蓉）



