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收治芳芳的台北中山醫院婦產科主任暨海扶刀中心負責人鍾國騰醫師表示，許多女性飽受子宮肌瘤困擾，雖然初期症狀較輕，如果不影響日常生活，可以單靠口服藥物加上定期回診追蹤控制病情。不過當肌瘤愈來愈大時，容易出現經痛、慢性骨盆腔疼痛及經血過多等症狀，這時就建議透過手術處理肌瘤。
鍾國騰醫師說，案例芳芳的肌瘤比較大、經血量多且已經壓迫到膀胱導致排尿困難，若進行傳統手術切除，因為屬於巨創手術，不但手術傷口大，且術後恢復期也較長，對於工作忙碌的芳芳可能會選擇拖延手術治療時間。幸好前陣子醫院引進了海扶刀無創手術治療，從術前檢查到出院，僅需要三天的恢復時間，不但維持生活品質，也能立即重返職場工作，成為子宮肌瘤患者治療新選擇。
海扶刀不必動刀無傷口 術後隔天可正常生活
鍾國騰醫師補充說明，海扶刀是一種治療子宮肌瘤的新科技，原理類似聚焦太陽光，透過高能量聚焦產生熱能，並精準聚焦於體內子宮肌瘤處，使子宮肌瘤壞死，接著壞死組織會逐漸被正常組織吸收，達到無創消融的目的，而無創海扶刀的好處，不僅縮短了治療時間，且不會在肚皮留下傷口，免去了難熬的術後期，讓患者快速重回日常生活，更因海扶刀手術不會傷害子宮及其周邊組織，對於尚未生育的女性來說，無疑是值得考量的優勢。
治療子宮肌瘤方式多 醫病溝通選擇最適方式
隨著社會變遷及醫療科技進步，許多手術已不像過去需要長時間的術後恢復期，鍾國騰醫師表示，現今治療子宮肌瘤的方式愈來愈多，患者千萬不要因害怕治療而延誤病情，如果有出現症狀應盡快跟婦產科醫師溝通，選擇適合的治療方式。另外，雖然海扶刀術後復發率相對其他治療方式較低，但患者在術後仍應建立良好生活及飲食習慣，並遵循醫囑，定期回診追蹤檢查，避免子宮肌瘤再次復發。
資料來源：健康醫療網 子宮肌瘤大如拳頭 熟女靠海扶刀擺脫病痛！
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